https://ria.ru/20220705/tariko-1800469881.html
На Украине арестовали имущество российского бизнесмена Тарико
На Украине арестовали имущество российского бизнесмена Тарико - РИА Новости, 05.07.2022
На Украине арестовали имущество российского бизнесмена Тарико
Суд на Украине арестовал акции и имущество алкогольного дистрибьютора "Руст" и банка "Форвард" российского бизнесмена Рустама Тарико, сообщает во вторник... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:07
2022-07-05T17:07
2022-07-05T17:07
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Суд на Украине арестовал акции и имущество алкогольного дистрибьютора "Руст" и банка "Форвард" российского бизнесмена Рустама Тарико, сообщает во вторник украинское издание "Экономическая правда".По данным источника издания в правоохранительных органах, речь идет о ООО "Руст Украина" и АО "Банк Форвард".В Службе безопасности Украины также сообщили об аресте движимого и недвижимого имущества компании-дистрибьютора алкогольных напитков и одного из коммерческих банков, конечным бенефициаром которых является гражданин РФ. Фамилия российского бизнесмена при этом не называется."В целом ориентировочная стоимость арестованного судом имущества обоих юридических лиц составляет почти 880 миллионов гривен (почти 25 миллионов долларов США), а корпоративных прав – более 1,2 миллиарда гривен (33,8 миллиона долларов США)", - сообщает пресс-служба СБУ.По информации СБУ, следствием установлено, что часть прибыли этих предприятий шла на финансирование мер РФ, направленных на ослабление Украины.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, служба безопасности украины, в мире
На Украине арестовали имущество российского бизнесмена Тарико
Суд на Украине арестовал акции и имущество российского бизнесмена Тарико