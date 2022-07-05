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У Квентина Тарантино и его жены родился ребенок - РИА Новости, 05.07.2022
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Культура
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У Квентина Тарантино и его жены родился ребенок
У Квентина Тарантино и его жены родился ребенок - РИА Новости, 05.07.2022
У Квентина Тарантино и его жены родился ребенок
У Квентина Тарантино и его супруги Даниэлы Пик родилась дочь, пишет The Mirror. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:01
2022-07-05T13:01
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. У Квентина Тарантино и его супруги Даниэлы Пик родилась дочь, пишет The Mirror.Малышка появилась на свет 2 июля. Это второй общий ребенок режиссера и его возлюбленной. Пара воспитывает двухлетнего сына Лео. О том, что они еще раз станут родителями, Тарантино и Пик сообщили в феврале. Квентин и Даниэла начали встречаться в 2009 году. в 2017 они обручились и через год поженились.
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новости культуры, квентин тарантино, знаменитости, звезды
13:01 05.07.2022
 
У Квентина Тарантино и его жены родился ребенок

У Квентина Тарантино и его супруги Даниэлы Пик родилась дочь

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРежиссер Квентин Тарантино и его супруга, израильская певица и модель Даниэла Пик
Режиссер Квентин Тарантино и его супруга, израильская певица и модель Даниэла Пик - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. У Квентина Тарантино и его супруги Даниэлы Пик родилась дочь, пишет The Mirror.
Малышка появилась на свет 2 июля.
Это второй общий ребенок режиссера и его возлюбленной. Пара воспитывает двухлетнего сына Лео. О том, что они еще раз станут родителями, Тарантино и Пик сообщили в феврале.
Квентин и Даниэла начали встречаться в 2009 году. в 2017 они обручились и через год поженились.
Режиссер Квентин Тарантино - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 11:15Культура
Тарантино получил почетную докторскую степень
 
КультураНовости культурыКвентин ТарантиноЗнаменитостизвезды
 
 
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