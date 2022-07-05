https://ria.ru/20220705/tarantino-1800358049.html
У Квентина Тарантино и его жены родился ребенок
У Квентина Тарантино и его жены родился ребенок - РИА Новости, 05.07.2022
У Квентина Тарантино и его жены родился ребенок
У Квентина Тарантино и его супруги Даниэлы Пик родилась дочь, пишет The Mirror. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:01
2022-07-05T13:01
2022-07-05T13:01
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. У Квентина Тарантино и его супруги Даниэлы Пик родилась дочь, пишет The Mirror.Малышка появилась на свет 2 июля. Это второй общий ребенок режиссера и его возлюбленной. Пара воспитывает двухлетнего сына Лео. О том, что они еще раз станут родителями, Тарантино и Пик сообщили в феврале. Квентин и Даниэла начали встречаться в 2009 году. в 2017 они обручились и через год поженились.
https://ria.ru/20220614/tarantino-1795137214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, квентин тарантино, знаменитости, звезды
У Квентина Тарантино и его жены родился ребенок
У Квентина Тарантино и его супруги Даниэлы Пик родилась дочь