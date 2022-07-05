Франция намерена добиться успешного завершения переговоров по СВПД
Макрон: Франция намерена добиться успешного завершения переговоров по СВПД
Флаг Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Франция намерена добиться успешного завершения переговоров по возвращению Ирана к выполнению СВПД и продолжит усилия, чтобы "вразумить" Тегеран, заявил во вторник французский президент Эммануэль Макрон.
"Я снова хотел напомнить о нашем желании как можно скорее добиться успешного завершения переговоров по возвращению к выполнению СВПД. При этом мы согласны с Израилем в том, что это соглашение недостаточно для того, чтобы сдержать дестабилизирующую деятельность Ирана", - сказал Макрон на встрече с премьером Израиля Яиром Лапидом в Париже.
Он выразил сожаление в связи с тем, что Тегеран отказывается заключить соглашение.
"Мы продолжим при тесном сотрудничестве с партнёрами наши усилия, чтобы вразумить Тегеран", - добавил французский лидер.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.