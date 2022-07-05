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Франция намерена добиться успешного завершения переговоров по СВПД - РИА Новости, 05.07.2022
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Франция намерена добиться успешного завершения переговоров по СВПД
Франция намерена добиться успешного завершения переговоров по СВПД - РИА Новости, 05.07.2022
Франция намерена добиться успешного завершения переговоров по СВПД
Франция намерена добиться успешного завершения переговоров по возвращению Ирана к выполнению СВПД и продолжит усилия, чтобы "вразумить" Тегеран, заявил во... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:28
2022-07-05T18:28
в мире
цены на нефть
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
дональд трамп
нед прайс
иран
тегеран (город)
франция
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ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Франция намерена добиться успешного завершения переговоров по возвращению Ирана к выполнению СВПД и продолжит усилия, чтобы "вразумить" Тегеран, заявил во вторник французский президент Эммануэль Макрон."Я снова хотел напомнить о нашем желании как можно скорее добиться успешного завершения переговоров по возвращению к выполнению СВПД. При этом мы согласны с Израилем в том, что это соглашение недостаточно для того, чтобы сдержать дестабилизирующую деятельность Ирана", - сказал Макрон на встрече с премьером Израиля Яиром Лапидом в Париже.Он выразил сожаление в связи с тем, что Тегеран отказывается заключить соглашение."Мы продолжим при тесном сотрудничестве с партнёрами наши усилия, чтобы вразумить Тегеран", - добавил французский лидер.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
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иран
тегеран (город)
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в мире, цены на нефть, яир лапид (министр иностранных дел израиля), дональд трамп, нед прайс, иран, тегеран (город), франция, мид ирана
18:28 05.07.2022
 
Франция намерена добиться успешного завершения переговоров по СВПД

Макрон: Франция намерена добиться успешного завершения переговоров по СВПД

© Fotolia / hassan benslimanФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Fotolia / hassan bensliman
Флаг Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 июл - РИА Новости. Франция намерена добиться успешного завершения переговоров по возвращению Ирана к выполнению СВПД и продолжит усилия, чтобы "вразумить" Тегеран, заявил во вторник французский президент Эммануэль Макрон.
"Я снова хотел напомнить о нашем желании как можно скорее добиться успешного завершения переговоров по возвращению к выполнению СВПД. При этом мы согласны с Израилем в том, что это соглашение недостаточно для того, чтобы сдержать дестабилизирующую деятельность Ирана", - сказал Макрон на встрече с премьером Израиля Яиром Лапидом в Париже.
Здания неподалеку от старого рынка в городе Доха - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 15:59
Делегации США и Ирана не смогли договориться по СВПД
Он выразил сожаление в связи с тем, что Тегеран отказывается заключить соглашение.
"Мы продолжим при тесном сотрудничестве с партнёрами наши усилия, чтобы вразумить Тегеран", - добавил французский лидер.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 13:31
Рябков обсудил с замглавой МИД Ирана переговоры вокруг СВПД
 
В миреЦены на нефтьЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Дональд ТрампНед ПрайсИранТегеран (город)ФранцияМИД Ирана
 
 
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