https://ria.ru/20220705/sudno-1800242329.html

СМИ: задержанное в Турции российское судно пока не пришвартовалось в порту

СМИ: задержанное в Турции российское судно пока не пришвартовалось в порту - РИА Новости, 05.07.2022

СМИ: задержанное в Турции российское судно пока не пришвартовалось в порту

Задержанное арендованное российской стороной судно "Жибек жолы" ожидает у порта в Турции, пока турецкая сторона ведет расследование происхождения груза и его... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T03:47

2022-07-05T03:47

2022-07-05T03:52

турция

украина

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Задержанное арендованное российской стороной судно "Жибек жолы" ожидает у порта в Турции, пока турецкая сторона ведет расследование происхождения груза и его траектории, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Как сообщили агентству турецкие источники, Турция начала расследование происхождения перевозимого зерна, а российскому судну еще только предстоит пришвартоваться в порту или выгрузить находящийся на борту груз.Один из источников заявил, что турецкие власти пытаются осторожно урегулировать ситуацию, пока идет работа над возможным проведением переговоров при участии ООН, Турции, России и Украины по вывозу продовольствия с Украины по Черному морю. Подобные переговоры могут начаться уже на следующей неделе, заявил один из источников.В воскресенье представитель турецкой таможни, пожелавший остаться неназванным, подтвердил РИА Новости задержание арендованного российской стороной судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято. Как сообщало издание "Общественное", о задержании судна сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.Ранее казахстанская нацкомпания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной, а продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки. До этого в ряде СМИ вышла информация о вывозе зерна с Украины через Бердянский морской торговый порт на казахстанском судне "Жибек жолы".В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220704/zerno-1800063662.html

турция

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

турция, украина, россия, в мире