03:47 05.07.2022 (обновлено: 03:52 05.07.2022)
СМИ: задержанное в Турции российское судно пока не пришвартовалось в порту
Bloomberg: задержанное в Турции российское судно ожидает у порта, пока идет расследование
Грузовое судно. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Задержанное арендованное российской стороной судно "Жибек жолы" ожидает у порта в Турции, пока турецкая сторона ведет расследование происхождения груза и его траектории, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Как сообщили агентству турецкие источники, Турция начала расследование происхождения перевозимого зерна, а российскому судну еще только предстоит пришвартоваться в порту или выгрузить находящийся на борту груз.
Один из источников заявил, что турецкие власти пытаются осторожно урегулировать ситуацию, пока идет работа над возможным проведением переговоров при участии ООН, Турции, России и Украины по вывозу продовольствия с Украины по Черному морю. Подобные переговоры могут начаться уже на следующей неделе, заявил один из источников.
В воскресенье представитель турецкой таможни, пожелавший остаться неназванным, подтвердил РИА Новости задержание арендованного российской стороной судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято. Как сообщало издание "Общественное", о задержании судна сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.
Ранее казахстанская нацкомпания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной, а продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки. До этого в ряде СМИ вышла информация о вывозе зерна с Украины через Бердянский морской торговый порт на казахстанском судне "Жибек жолы".
В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.