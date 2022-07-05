https://ria.ru/20220705/sud-1800374421.html

Суд отклонил иск москвича, оспаривавшего закрытие McDonald's

Суд отклонил иск москвича, оспаривавшего закрытие McDonald's - РИА Новости, 05.07.2022

Суд отклонил иск москвича, оспаривавшего закрытие McDonald's

Суд отклонил иск любителя фаст-фуда, который просил признать незаконным отказ McDonalds продавать еду после ухода компании из России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:26

2022-07-05T13:26

2022-07-05T13:26

россия

mcdonald's corporation

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777251546_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_6940b11e9bc907aff5ce25d22549b34b.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Суд отклонил иск любителя фаст-фуда, который просил признать незаконным отказ McDonalds продавать еду после ухода компании из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бутырского суда Москвы.Согласно материалам дела, истец неоднократно пользовался услугами сети, установил приложение и накопил там бонусные баллы, однако в марте не смог сделать заказ на сайте. Тогда он обратился в суд с требованием признать отказ в обслуживании клиента незаконным."В исковых требованиях истец просил суд признать действия ООО "Макдональдс" нарушающими права потребителя, указывая, что в связи с прекращением обслуживания в ресторанах ответчика истцу, как потребителю, причинены нравственные страдания. Ответчик, по мнению истца, незаконно отказался от обслуживания клиентов", - сказали в пресс-службе.Суд иск отклонил, поскольку ответчик заблаговременно уведомил потребителей о невозможности оказания услуг. Он также отметил, что договор с истцом не заключался, а размещенная ответчиком на сайте информация о продаже не может быть расценена как оферта.McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Ее преемником стала сеть "Вкусно - и точка", которая пообещала открыть все рестораны до середины июля.

https://ria.ru/20220627/moskva-1798499195.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, mcdonald's corporation, общество