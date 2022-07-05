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Суд отклонил иск москвича, оспаривавшего закрытие McDonald's - РИА Новости, 05.07.2022
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Суд отклонил иск москвича, оспаривавшего закрытие McDonald's
Суд отклонил иск москвича, оспаривавшего закрытие McDonald's - РИА Новости, 05.07.2022
Суд отклонил иск москвича, оспаривавшего закрытие McDonald's
Суд отклонил иск любителя фаст-фуда, который просил признать незаконным отказ McDonalds продавать еду после ухода компании из России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:26
2022-07-05T13:26
россия
mcdonald's corporation
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Суд отклонил иск любителя фаст-фуда, который просил признать незаконным отказ McDonalds продавать еду после ухода компании из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бутырского суда Москвы.Согласно материалам дела, истец неоднократно пользовался услугами сети, установил приложение и накопил там бонусные баллы, однако в марте не смог сделать заказ на сайте. Тогда он обратился в суд с требованием признать отказ в обслуживании клиента незаконным."В исковых требованиях истец просил суд признать действия ООО "Макдональдс" нарушающими права потребителя, указывая, что в связи с прекращением обслуживания в ресторанах ответчика истцу, как потребителю, причинены нравственные страдания. Ответчик, по мнению истца, незаконно отказался от обслуживания клиентов", - сказали в пресс-службе.Суд иск отклонил, поскольку ответчик заблаговременно уведомил потребителей о невозможности оказания услуг. Он также отметил, что договор с истцом не заключался, а размещенная ответчиком на сайте информация о продаже не может быть расценена как оферта.McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Ее преемником стала сеть "Вкусно - и точка", которая пообещала открыть все рестораны до середины июля.
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россия, mcdonald's corporation, общество
13:26 05.07.2022
 
Суд отклонил иск москвича, оспаривавшего закрытие McDonald's

Суд отклонил иск москвича, которому закрытие McDonald's принесло нравственные страдания

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРесторан "Макдоналдс" в Москве
Ресторан Макдоналдс в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ресторан "Макдоналдс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Суд отклонил иск любителя фаст-фуда, который просил признать незаконным отказ McDonalds продавать еду после ухода компании из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бутырского суда Москвы.
Согласно материалам дела, истец неоднократно пользовался услугами сети, установил приложение и накопил там бонусные баллы, однако в марте не смог сделать заказ на сайте. Тогда он обратился в суд с требованием признать отказ в обслуживании клиента незаконным.
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Преемник McDonald's в Москве наберет порядка трех тысяч новых сотрудников
"В исковых требованиях истец просил суд признать действия ООО "Макдональдс" нарушающими права потребителя, указывая, что в связи с прекращением обслуживания в ресторанах ответчика истцу, как потребителю, причинены нравственные страдания. Ответчик, по мнению истца, незаконно отказался от обслуживания клиентов", - сказали в пресс-службе.
Суд иск отклонил, поскольку ответчик заблаговременно уведомил потребителей о невозможности оказания услуг. Он также отметил, что договор с истцом не заключался, а размещенная ответчиком на сайте информация о продаже не может быть расценена как оферта.
McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Ее преемником стала сеть "Вкусно - и точка", которая пообещала открыть все рестораны до середины июля.
 
РоссияMcDonald's CorporationОбщество
 
 
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