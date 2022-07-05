https://ria.ru/20220705/sud-1800374421.html
Суд отклонил иск москвича, оспаривавшего закрытие McDonald's
Суд отклонил иск москвича, оспаривавшего закрытие McDonald's - РИА Новости, 05.07.2022
Суд отклонил иск москвича, оспаривавшего закрытие McDonald's
Суд отклонил иск любителя фаст-фуда, который просил признать незаконным отказ McDonalds продавать еду после ухода компании из России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:26
2022-07-05T13:26
2022-07-05T13:26
россия
mcdonald's corporation
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Суд отклонил иск любителя фаст-фуда, который просил признать незаконным отказ McDonalds продавать еду после ухода компании из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бутырского суда Москвы.Согласно материалам дела, истец неоднократно пользовался услугами сети, установил приложение и накопил там бонусные баллы, однако в марте не смог сделать заказ на сайте. Тогда он обратился в суд с требованием признать отказ в обслуживании клиента незаконным."В исковых требованиях истец просил суд признать действия ООО "Макдональдс" нарушающими права потребителя, указывая, что в связи с прекращением обслуживания в ресторанах ответчика истцу, как потребителю, причинены нравственные страдания. Ответчик, по мнению истца, незаконно отказался от обслуживания клиентов", - сказали в пресс-службе.Суд иск отклонил, поскольку ответчик заблаговременно уведомил потребителей о невозможности оказания услуг. Он также отметил, что договор с истцом не заключался, а размещенная ответчиком на сайте информация о продаже не может быть расценена как оферта.McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Ее преемником стала сеть "Вкусно - и точка", которая пообещала открыть все рестораны до середины июля.
https://ria.ru/20220627/moskva-1798499195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, mcdonald's corporation, общество
Суд отклонил иск москвича, оспаривавшего закрытие McDonald's
Суд отклонил иск москвича, которому закрытие McDonald's принесло нравственные страдания
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Суд отклонил иск любителя фаст-фуда, который просил признать незаконным отказ McDonalds продавать еду после ухода компании из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бутырского суда Москвы.
Согласно материалам дела, истец неоднократно пользовался услугами сети, установил приложение и накопил там бонусные баллы, однако в марте не смог сделать заказ на сайте. Тогда он обратился в суд с требованием признать отказ в обслуживании клиента незаконным.
"В исковых требованиях истец просил суд признать действия ООО "Макдональдс" нарушающими права потребителя, указывая, что в связи с прекращением обслуживания в ресторанах ответчика истцу, как потребителю, причинены нравственные страдания. Ответчик, по мнению истца, незаконно отказался от обслуживания клиентов", - сказали в пресс-службе.
Суд иск отклонил, поскольку ответчик заблаговременно уведомил потребителей о невозможности оказания услуг. Он также отметил, что договор с истцом не заключался, а размещенная ответчиком на сайте информация о продаже не может быть расценена как оферта.
McDonald's
объявила о приостановке работы в России
14 марта на фоне спецоперации на Украине
. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями". Ее преемником стала сеть "Вкусно - и точка", которая пообещала открыть все рестораны до середины июля.