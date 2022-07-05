https://ria.ru/20220705/startap-1800486041.html

Победители конкурса "Студенческий стартап" получат по миллиону рублей

Победители конкурса "Студенческий стартап" получат по миллиону рублей - РИА Новости, 05.07.2022

Победители конкурса "Студенческий стартап" получат по миллиону рублей

Первые 650 победителей отобраны в рамках конкурса "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:52

2022-07-05T17:52

2022-07-05T17:52

технологии

россия

москва

бизнес

дмитрий чернышенко

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Первые 650 победителей отобраны в рамках конкурса "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", которые получат по 1 млн рублей на развитие своих бизнес-проектов, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.На сайте правительства отмечается, что федеральный проект был разработан по одноимённой стратегической инициативе, утверждённой председателем правительства Михаилом Мишустиным. Итоги первого этапа конкурса, который проводится Минобрнауки и Фондом содействия инновациям, были подведены 5 июля. На конкурс в этом году из федерального бюджета выделен 1 млрд рублей."На первый этап конкурса поступило 2,3 тыс. заявок. Из них экспертное жюри отобрало 650 победителей. Большинство этих стартапов направлены на создание цифровых технологий и новых приборов практически для всех отраслей экономики и промышленности. Отмечу, за проектами в основном стоит не один студент, а целый коллектив единомышленников. Желаю ребятам успехов в раскрытии потенциала стартапов. Рассчитываем на их весомый вклад в обеспечение технологического суверенитета", – сказал Чернышенко, слова которого приводятся на сайте правительства РФ.На сайте сообщается, что из 650 победителей 216 стартапов связаны с цифровыми технологиями, 161 – с новыми приборами и интеллектуальными производственными технологиями, 68 стартапов победило по направлению "Медицина и технологии здоровьесбережения", 66 – по направлению "Креативные индустрии", 56 – связаны с химическими технологиями и новыми материалами, ещё 45 – с биотехнологиями и 38 – с ресурсосберегающей энергетикой.Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что в первом этапе конкурса участвовали студенты всех направлений подготовки."Студенты из всех регионов страны должны иметь равные возможности для реализации своего предпринимательского потенциала. В первом этапе конкурса участвовали студенты свыше 250 вузов как технической, так и гуманитарной направленности. По количеству победителей лидируют Москва, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Томская и Новосибирская области", – сообщил Валерий Фальков.Кроме того, на сайте правительства сообщается, что в рамках первой очереди отбор проектов проходил с 22 февраля по 11 апреля 2022 года по семи тематическим направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, химические технологии и новые материалы, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии. Список победителей будет размещён на сайте www.fasie.ru. 17 мая была запущена вторая очередь приёма заявок на конкурс "Студенческий стартап", которая продлится до 15 июля. Всего в этом году в рамках конкурса будет отобрана 1 тысяча победителей. Каждый получит 1 млн рублей на реализацию бизнес-проекта. В 2023 году планируется отобрать 1,5 тысячи победителей, а к 2030 году их количество составит 30 тысяч.

https://ria.ru/20220705/razrabotki-1800402290.html

https://ria.ru/20220620/proekty-1796744588.html

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Владимир Лаврентьев

технологии, россия, москва, бизнес, дмитрий чернышенко, общество