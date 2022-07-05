Красноярский край направил гумпомощь в Свердловский район ЛНР
Красноярский край направил спецтехнику и гуманитарный груз в Свердловский район ЛНР
Выдача гуманитарной помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Красноярский край в рамках соглашения о сотрудничестве направил в город Свердловск и Свердловский район ЛНР спецтехнику и гуманитарный груз, сообщает пресс-служба губернатора.
Соглашение о сотрудничестве было подписано в понедельник в рамках визита губернатора края Александра Усса в указанный район соседнего государства.
"Ключи от новой техники руководителям местных предприятий и социальных учреждений ЛНР вручил губернатор Александр Усс. Красноярский край передал в пользование восемь транспортных средств – это автомобили и автобусы для перевозки детей, а также техника для коммунальных предприятий", - говорится в сообщении.
Кроме этого, красноярская организация "Армянское национальное культурное общество" передало подшефной территории около 12 тонн продовольственных товаров. Красноярцы собрали и отправили жителям ЛНР мясные консервы, макаронные изделия, подсолнечное масло и крупы, а также сахар и чай.
"Для нас обращение к вам "свердловчане" очень понятно, так как в столице Красноярского края есть такой же надежный и крепкий Свердловский район с населением почти как у вас... Сибиряки – это люди, которые живут и работают в непростых и суровых условиях. Именно у нас ощущение справедливости, необходимости быть вместе и подставить друг другу плечо является условием нормальной жизни. Мы относимся к такой возможности помочь вам не как к гражданскому долгу, а делаем это по велению сердца", - приводит пресс-служба слова губернатора.
Вручая гуманитарный груз и спецтехнику, Усс отметил, что это символический подарок. "Впереди у нас очень много дел, большая серьезная работа. Мы понимаем, что трудности предстоит преодолеть и вам, и Сибири, и России в целом... Мы твёрдо знаем, что за нами правда, а значит всё у нас будет хорошо", - заключил красноярский губернатор.
После он вместе с представителями ЛНР возложил цветы и венки к мемориалу скорби. Минутой молчания почтили память погибших в ходе специальной военной операции.