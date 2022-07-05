https://ria.ru/20220705/spetstekhnika-1800249849.html

Красноярский край направил гумпомощь в Свердловский район ЛНР

Красноярский край направил гумпомощь в Свердловский район ЛНР - РИА Новости, 05.07.2022

Красноярский край направил гумпомощь в Свердловский район ЛНР

Красноярский край в рамках соглашения о сотрудничестве направил в город Свердловск и Свердловский район ЛНР спецтехнику и гуманитарный груз, сообщает... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T07:23

2022-07-05T07:23

2022-07-05T07:23

общество

красноярский край

луганская народная республика

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КРАСНОЯРСК, 5 июл – РИА Новости. Красноярский край в рамках соглашения о сотрудничестве направил в город Свердловск и Свердловский район ЛНР спецтехнику и гуманитарный груз, сообщает пресс-служба губернатора.Соглашение о сотрудничестве было подписано в понедельник в рамках визита губернатора края Александра Усса в указанный район соседнего государства.Кроме этого, красноярская организация "Армянское национальное культурное общество" передало подшефной территории около 12 тонн продовольственных товаров. Красноярцы собрали и отправили жителям ЛНР мясные консервы, макаронные изделия, подсолнечное масло и крупы, а также сахар и чай."Для нас обращение к вам "свердловчане" очень понятно, так как в столице Красноярского края есть такой же надежный и крепкий Свердловский район с населением почти как у вас... Сибиряки – это люди, которые живут и работают в непростых и суровых условиях. Именно у нас ощущение справедливости, необходимости быть вместе и подставить друг другу плечо является условием нормальной жизни. Мы относимся к такой возможности помочь вам не как к гражданскому долгу, а делаем это по велению сердца", - приводит пресс-служба слова губернатора.Вручая гуманитарный груз и спецтехнику, Усс отметил, что это символический подарок. "Впереди у нас очень много дел, большая серьезная работа. Мы понимаем, что трудности предстоит преодолеть и вам, и Сибири, и России в целом... Мы твёрдо знаем, что за нами правда, а значит всё у нас будет хорошо", - заключил красноярский губернатор.После он вместе с представителями ЛНР возложил цветы и венки к мемориалу скорби. Минутой молчания почтили память погибших в ходе специальной военной операции.

https://ria.ru/20220704/gumpomosch-1800228275.html

красноярский край

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, красноярский край, луганская народная республика