https://ria.ru/20220705/spetsoperatsiya-1800356214.html

Володин: действия Киева вынуждают Россию продолжить спецоперацию

Володин: действия Киева вынуждают Россию продолжить спецоперацию - РИА Новости, 05.07.2022

Володин: действия Киева вынуждают Россию продолжить спецоперацию

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Киев ведет все к тому, чтобы войска России не останавливались у границ ЛНР и ДНР. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:45

2022-07-05T12:45

2022-07-05T13:13

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Киев ведет все к тому, чтобы войска России не останавливались у границ ЛНР и ДНР.На пленарном заседании председатель палаты отреагировал на реплику представителя КПРФ, депутата Сергея Обухова.По его словам, существует задача обеспечить всем необходимым солдат, офицеров, решить вопросы, связанные с укреплением ВПК."Что касается их действий, конечно, они носят преступный характер. И ответ будет очень жестким… Поэтому они сами ведут все к тому, чтобы наши войска не останавливались у границ ЛНР и ДНР. Потому что удары наносятся с территории Харьковской области, других регионов. Поэтому, Сергей Павлович, надо верить в свою страну, верить в ее вооруженные силы. И все у нас будет хорошо", - сказал Володин.Также он отметил, что "мир несправедлив", поэтому позиция президента США и глав европейских государств, заключается в том, чтобы война на Украине шла как можно дольше."Для них граждане Украины – расходный материал. Поставляют оружие с целью затянуть вооруженный конфликт. Поэтому когда речь начинают заводить, как мы видим, задачу и когда все это закончится. Закончится, в том числе, тогда, когда перестанут наносить удары по нашим мирным городам и селам", - добавил он.

https://ria.ru/20220704/nato-1799993119.html

https://ria.ru/20220704/ukraina-1800159374.html

https://ria.ru/20220703/belgorod-1799921511.html

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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс