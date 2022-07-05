https://ria.ru/20220705/spetsoperatsiya-1800267522.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 05.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска в 8.40 обстреляли Киевский район Донецка, выпущено 10 снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T08:59

2022-07-05T08:59

2022-07-05T10:27

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска в 8.40 обстреляли Киевский район Донецка, выпущено 10 снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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