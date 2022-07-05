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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 05.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска в 8.40 обстреляли Киевский район Донецка, выпущено 10 снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T08:59
2022-07-05T08:59
2022-07-05T10:27
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Украинские войска в 8.40 обстреляли Киевский район Донецка, выпущено 10 снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республике в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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в мире
08:59 05.07.2022 (обновлено: 10:27 05.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов натовского калибра по Донецку