08:51 05.07.2022 (обновлено: 09:47 05.07.2022)
В Курской области пострадавших из-за обстрела населенных пунктов нет
Губернатор: в Курской области пострадавших из-за обстрела населенных пунктов нет
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате обстрела приграничных населенных пунктов в Курской области нет.
Ранее губернатор сообщил об обстрелах приграничных пунктов Глушковского района Курской области, также были "зафиксированы прилеты в деревне Марково" и очередной обстрел поселка Теткино.
"Результаты утреннего обстрела: по предварительной информации, пострадавших нет. В селе Попово-Лежачи зафиксированы повреждения некоторых домов, в них выбиты стекла, пострадали фасады. В Теткино и Попово-Лежачах нет света, готовимся к решению этой проблемы. Однако угроза обстрела еще не миновала, информация поступает в режиме реального времени. Буду держать вас в курсе", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.