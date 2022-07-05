В Курской области пострадавших из-за обстрела населенных пунктов нет

"Результаты утреннего обстрела: по предварительной информации, пострадавших нет. В селе Попово-Лежачи зафиксированы повреждения некоторых домов, в них выбиты стекла, пострадали фасады. В Теткино и Попово-Лежачах нет света, готовимся к решению этой проблемы. Однако угроза обстрела еще не миновала, информация поступает в режиме реального времени. Буду держать вас в курсе", - сообщил Старовойт в своем Telegram-канале.