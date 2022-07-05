https://ria.ru/20220705/sliyanie-1800304906.html

СМИ: в Кремле не прокомментировали возможное слияние "Норникеля" и "Русала"

СМИ: в Кремле не прокомментировали возможное слияние "Норникеля" и "Русала" - РИА Новости, 05.07.2022

СМИ: в Кремле не прокомментировали возможное слияние "Норникеля" и "Русала"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил "Коммерсанту", что в Кремле не знают о возможном слиянии "Норникеля" и "Русала". РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:15

2022-07-05T11:15

2022-07-05T11:15

экономика

россия

русал

рбк (медиагруппа)

кольский полуостров

владимир потанин

норильский никель

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил "Коммерсанту", что в Кремле не знают о возможном слиянии "Норникеля" и "Русала".Один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу РБК заявил, что готов обсуждать слияние "Норникеля" и "Русала"."В Кремле отреагировали на информацию касательно возможного слияния "Норникеля" и "Русала". По словам господина Пескова, в Кремле ничего не знают "о таких соображениях", - говорится в Telegram-канале издания."Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы - структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%)."Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры - "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.

https://ria.ru/20220705/ekonomika-1800287309.html

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кольский полуостров

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

экономика, россия, русал, рбк (медиагруппа), кольский полуостров, владимир потанин, норильский никель, дмитрий песков