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СМИ: в Кремле не прокомментировали возможное слияние "Норникеля" и "Русала" - РИА Новости, 05.07.2022
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СМИ: в Кремле не прокомментировали возможное слияние "Норникеля" и "Русала"
СМИ: в Кремле не прокомментировали возможное слияние "Норникеля" и "Русала" - РИА Новости, 05.07.2022
СМИ: в Кремле не прокомментировали возможное слияние "Норникеля" и "Русала"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил "Коммерсанту", что в Кремле не знают о возможном слиянии "Норникеля" и "Русала". РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:15
2022-07-05T11:15
экономика
россия
русал
рбк (медиагруппа)
кольский полуостров
владимир потанин
норильский никель
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил "Коммерсанту", что в Кремле не знают о возможном слиянии "Норникеля" и "Русала".Один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу РБК заявил, что готов обсуждать слияние "Норникеля" и "Русала"."В Кремле отреагировали на информацию касательно возможного слияния "Норникеля" и "Русала". По словам господина Пескова, в Кремле ничего не знают "о таких соображениях", - говорится в Telegram-канале издания."Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы - структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%)."Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры - "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.
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россия
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экономика, россия, русал, рбк (медиагруппа), кольский полуостров, владимир потанин, норильский никель, дмитрий песков
11:15 05.07.2022
 
СМИ: в Кремле не прокомментировали возможное слияние "Норникеля" и "Русала"

"Ъ": Песков заявил, что в Кремле не знают о возможном слиянии "Норникеля" и "Русала"

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил "Коммерсанту", что в Кремле не знают о возможном слиянии "Норникеля" и "Русала".
Один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин в интервью телеканалу РБК заявил, что готов обсуждать слияние "Норникеля" и "Русала".
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
10:07
Акции "Норникеля" выросли более чем на три процента
"В Кремле отреагировали на информацию касательно возможного слияния "Норникеля" и "Русала". По словам господина Пескова, в Кремле ничего не знают "о таких соображениях", - говорится в Telegram-канале издания.
"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы - структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).
"Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры - "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.
 
ЭкономикаРоссияРусалРБК (медиагруппа)Кольский полуостровВладимир ПотанинНорильский никельДмитрий Песков
 
 
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