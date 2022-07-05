https://ria.ru/20220705/sliyanie-1800286953.html

Потанин заявил, что готов обсуждать слияние "Норникеля" и "Русала"

Потанин заявил, что готов обсуждать слияние "Норникеля" и "Русала" - РИА Новости, 05.07.2022

Потанин заявил, что готов обсуждать слияние "Норникеля" и "Русала"

Один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин в интервью РБК сообщил о готовности обсуждать слияние компании с "Русалом". РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T10:06

2022-07-05T10:06

2022-07-05T10:55

россия

экономика

русал

норильский никель

владимир потанин

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин в интервью РБК сообщил о готовности обсуждать слияние компании с "Русалом".Он пояснил, что руководство "Норникеля" переосмыслило идею об объединении, поэтому Потанин 4 июля направил письмо, в котором подтвердил согласие "на начало процесса обсуждения слияния с UC Rusal".Предприниматель напомнил, что идея о возможном объединении двух гигантов появилась практически сразу после того, как алюминиевая компания стала акционером "Норникеля" в 2008 году.По словам Потанина, он всегда отрицательно относился к подобным слияниям, так как не видел и по-прежнему не видит "каких-либо производственных синергий". У двух компаний разные конкурентные преимущества, пояснил бизнесмен.По его словам, слияние "Норникеля" и "Русала" позволяет создать "национального чемпиона".После выхода интервью акции "Русала" на Московской бирже взлетели на 15 процентов."Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%)."Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Основные акционеры — "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.

https://ria.ru/20220617/zasedanie-1795966526.html

https://ria.ru/20220307/rusal-1777021330.html

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Екатерина Зайцева

россия, экономика, русал, норильский никель, владимир потанин