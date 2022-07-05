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Потанин заявил, что готов обсуждать слияние "Норникеля" и "Русала"
Потанин заявил, что готов обсуждать слияние "Норникеля" и "Русала" - РИА Новости, 05.07.2022
Потанин заявил, что готов обсуждать слияние "Норникеля" и "Русала"
Один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин в интервью РБК сообщил о готовности обсуждать слияние компании с "Русалом". РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T10:06
2022-07-05T10:06
2022-07-05T10:55
россия
экономика
русал
норильский никель
владимир потанин
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин в интервью РБК сообщил о готовности обсуждать слияние компании с "Русалом".Он пояснил, что руководство "Норникеля" переосмыслило идею об объединении, поэтому Потанин 4 июля направил письмо, в котором подтвердил согласие "на начало процесса обсуждения слияния с UC Rusal".Предприниматель напомнил, что идея о возможном объединении двух гигантов появилась практически сразу после того, как алюминиевая компания стала акционером "Норникеля" в 2008 году.По словам Потанина, он всегда отрицательно относился к подобным слияниям, так как не видел и по-прежнему не видит "каких-либо производственных синергий". У двух компаний разные конкурентные преимущества, пояснил бизнесмен.По его словам, слияние "Норникеля" и "Русала" позволяет создать "национального чемпиона".После выхода интервью акции "Русала" на Московской бирже взлетели на 15 процентов."Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%)."Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Основные акционеры — "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, экономика, русал, норильский никель, владимир потанин
10:06 05.07.2022 (обновлено: 10:55 05.07.2022)
Потанин заявил, что готов обсуждать слияние "Норникеля" и "Русала"
Владимир Потанин заявил о готовности обсудить слияние "Норникеля" и "Русала"
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
Один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин в интервью РБК сообщил
о готовности обсуждать слияние компании с "Русалом".
Он пояснил, что руководство "Норникеля" переосмыслило идею об объединении, поэтому Потанин 4 июля направил письмо, в котором подтвердил согласие "на начало процесса обсуждения слияния с UC Rusal".
Предприниматель напомнил, что идея о возможном объединении двух гигантов появилась практически сразу после того, как алюминиевая компания стала акционером "Норникеля" в 2008 году.
По словам Потанина, он всегда отрицательно относился к подобным слияниям, так как не видел и по-прежнему не видит "каких-либо производственных синергий". У двух компаний разные конкурентные преимущества, пояснил бизнесмен.
"Но сейчас появились другие факторы, из-за которых я готов разговаривать о слиянии UC Rusal и "Норникеля". Это устойчивость, это "зеленая" повестка. <...> Плюс необходимость и диверсифицировать акционерный состав, и такую санкционную устойчивость дополнительную приобретать. Получать, если требуется, государственную поддержку для своих проектов в России. Все это заставило нас вернуться к предложению UC Rusal", — продолжил Потанин.
По его словам, слияние "Норникеля" и "Русала" позволяет создать "национального чемпиона".
После выхода интервью акции "Русала
" на Московской бирже
взлетели на 15 процентов.
"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос
" Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).
"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Основные акционеры — "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.