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Российские следователи осмотрели место гибели мирного жителя в Донецке

Российские следователи осмотрели место гибели мирного жителя в Донецке - РИА Новости, 05.07.2022

Российские следователи осмотрели место гибели мирного жителя в Донецке

Следователи Следственного комитета Российской Федерации осмотрели место гибели мирного жителя в Киевском районе Донецка, в момент работы группы обстрел города... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:18

2022-07-05T18:18

2022-07-05T18:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

россия

артем

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации осмотрели место гибели мирного жителя в Киевском районе Донецка, в момент работы группы обстрел города продолжался, передает корреспондент РИА Новости.Группа следователей СК РФ прибыла на место гибели мирного жителя в Киевский район Донецка. Артиллерийский удар был произведен с позиций украинских боевиков. В момент следственных действий обстрел города продолжался. В ходе осмотра были зафиксированы разрушения, а также место гибели мирного жителя.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

россия

артем

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в мире, донецк (днр), россия, артем, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр