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СК установит причастных к обстрелу Донецка, где погибла 10-летняя девочка - РИА Новости, 05.07.2022
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СК установит причастных к обстрелу Донецка, где погибла 10-летняя девочка
СК установит причастных к обстрелу Донецка, где погибла 10-летняя девочка - РИА Новости, 05.07.2022
СК установит причастных к обстрелу Донецка, где погибла 10-летняя девочка
СК РФ установит украинских силовиков, причастных к обстрелу Донецка, в результате которого погибли три мирных жителя, а также 10-летняя девочка, сообщается в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T22:09
2022-07-05T22:09
в мире
донецк (днр)
петровский район
украина
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. СК РФ установит украинских силовиков, причастных к обстрелу Донецка, в результате которого погибли три мирных жителя, а также 10-летняя девочка, сообщается в Telegram-канале ведомства."По имеющимся данным, в результате обстрела украинскими силовиками Киевского и Петровского районов Донецка погибли трое мирных жителей и еще двое получили ранения. В результате удара украинских военнослужащих по центру Донецка также погибла 10-летняя девочка. Следователи расследуют обстоятельства этих вопиющих преступлений против мирных граждан и устанавливают украинских силовиков, причастных к их совершению, для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи фиксируют новые факты преступных действий вооруженных формирований Украины в Донбассе.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), петровский район, украина
22:09 05.07.2022
 
СК установит причастных к обстрелу Донецка, где погибла 10-летняя девочка

СК установит причастных к обстрелу Донецка ВСУ, где погибла 10-летняя девочка

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. СК РФ установит украинских силовиков, причастных к обстрелу Донецка, в результате которого погибли три мирных жителя, а также 10-летняя девочка, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"По имеющимся данным, в результате обстрела украинскими силовиками Киевского и Петровского районов Донецка погибли трое мирных жителей и еще двое получили ранения. В результате удара украинских военнослужащих по центру Донецка также погибла 10-летняя девочка. Следователи расследуют обстоятельства этих вопиющих преступлений против мирных граждан и устанавливают украинских силовиков, причастных к их совершению, для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи фиксируют новые факты преступных действий вооруженных формирований Украины в Донбассе.
Автомобили ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 00:36
СК запросит у Росгвардии данные о работе ОБСЕ в интересах Украины
 
В миреДонецк (ДНР)Петровский районУкраина
 
 
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