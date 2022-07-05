https://ria.ru/20220705/sk-1800543596.html

СК установит причастных к обстрелу Донецка, где погибла 10-летняя девочка

СК установит причастных к обстрелу Донецка, где погибла 10-летняя девочка - РИА Новости, 05.07.2022

СК установит причастных к обстрелу Донецка, где погибла 10-летняя девочка

СК РФ установит украинских силовиков, причастных к обстрелу Донецка, в результате которого погибли три мирных жителя, а также 10-летняя девочка, сообщается в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T22:09

2022-07-05T22:09

2022-07-05T22:09

в мире

донецк (днр)

петровский район

украина

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. СК РФ установит украинских силовиков, причастных к обстрелу Донецка, в результате которого погибли три мирных жителя, а также 10-летняя девочка, сообщается в Telegram-канале ведомства."По имеющимся данным, в результате обстрела украинскими силовиками Киевского и Петровского районов Донецка погибли трое мирных жителей и еще двое получили ранения. В результате удара украинских военнослужащих по центру Донецка также погибла 10-летняя девочка. Следователи расследуют обстоятельства этих вопиющих преступлений против мирных граждан и устанавливают украинских силовиков, причастных к их совершению, для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.Добавляется, что следователи фиксируют новые факты преступных действий вооруженных формирований Украины в Донбассе.

https://ria.ru/20220705/obse-1800233148.html

донецк (днр)

петровский район

украина

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в мире, донецк (днр), петровский район, украина