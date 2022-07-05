https://ria.ru/20220705/siriya-1800349820.html

Песков напомнил, чем российские военные в Сирии отличаются от американских

Песков напомнил, чем российские военные в Сирии отличаются от американских - РИА Новости, 05.07.2022

Песков напомнил, чем российские военные в Сирии отличаются от американских

Есть принципиальная разница в нахождении в Сирии военных США и военных России - контингент РФ присутствует в стране по приглашению сирийского руководства, у... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:31

2022-07-05T12:31

2022-07-05T12:31

война в сирии

сирия

россия

сша

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Есть принципиальная разница в нахождении в Сирии военных США и военных России - контингент РФ присутствует в стране по приглашению сирийского руководства, у американцев такого приглашения нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Давайте не забывать, что всё-таки там есть принципиальная разница в нахождении там (в Сирии – ред.) американцев и в нахождении нас. Всё-таки наш контингент там находится по приглашению, в строгом соответствии с международным правом, по приглашению сирийского руководства. Такого приглашения у американцев нет. Очень важно понимать вот этот элемент", - ответил Песков на вопрос журналистов об усилении напряженности между американскими и российскими военными в Сирии.Говоря о самом факте усиления напряженности между военными России и США в Сирии Песков отметил, что об этом уместно узнавать у военных специалистов в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220705/bayden-1800208100.html

сирия

россия

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сирия, россия, сша, в мире, дмитрий песков