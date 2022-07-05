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Песков напомнил, чем российские военные в Сирии отличаются от американских - РИА Новости, 05.07.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220705/siriya-1800349820.html
Песков напомнил, чем российские военные в Сирии отличаются от американских
Песков напомнил, чем российские военные в Сирии отличаются от американских - РИА Новости, 05.07.2022
Песков напомнил, чем российские военные в Сирии отличаются от американских
Есть принципиальная разница в нахождении в Сирии военных США и военных России - контингент РФ присутствует в стране по приглашению сирийского руководства, у... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:31
2022-07-05T12:31
война в сирии
сирия
россия
сша
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Есть принципиальная разница в нахождении в Сирии военных США и военных России - контингент РФ присутствует в стране по приглашению сирийского руководства, у американцев такого приглашения нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Давайте не забывать, что всё-таки там есть принципиальная разница в нахождении там (в Сирии – ред.) американцев и в нахождении нас. Всё-таки наш контингент там находится по приглашению, в строгом соответствии с международным правом, по приглашению сирийского руководства. Такого приглашения у американцев нет. Очень важно понимать вот этот элемент", - ответил Песков на вопрос журналистов об усилении напряженности между американскими и российскими военными в Сирии.Говоря о самом факте усиления напряженности между военными России и США в Сирии Песков отметил, что об этом уместно узнавать у военных специалистов в Минобороны РФ.
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сирия
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сирия, россия, сша, в мире, дмитрий песков
12:31 05.07.2022
 
Песков напомнил, чем российские военные в Сирии отличаются от американских

Песков: российские военные, в отличие от американских, находятся в Сирии по приглашению

© РИА НовостиКолонна российских военных полицейских в сирийском городе Кобани на границе с Турцией
Колонна российских военных полицейских в сирийском городе Кобани на границе с Турцией - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости
Колонна российских военных полицейских в сирийском городе Кобани на границе с Турцией. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Есть принципиальная разница в нахождении в Сирии военных США и военных России - контингент РФ присутствует в стране по приглашению сирийского руководства, у американцев такого приглашения нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Давайте не забывать, что всё-таки там есть принципиальная разница в нахождении там (в Сирии – ред.) американцев и в нахождении нас. Всё-таки наш контингент там находится по приглашению, в строгом соответствии с международным правом, по приглашению сирийского руководства. Такого приглашения у американцев нет. Очень важно понимать вот этот элемент", - ответил Песков на вопрос журналистов об усилении напряженности между американскими и российскими военными в Сирии.
Говоря о самом факте усиления напряженности между военными России и США в Сирии Песков отметил, что об этом уместно узнавать у военных специалистов в Минобороны РФ.
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