https://ria.ru/20220705/siriya-1800349820.html
Песков напомнил, чем российские военные в Сирии отличаются от американских
Песков напомнил, чем российские военные в Сирии отличаются от американских - РИА Новости, 05.07.2022
Песков напомнил, чем российские военные в Сирии отличаются от американских
Есть принципиальная разница в нахождении в Сирии военных США и военных России - контингент РФ присутствует в стране по приглашению сирийского руководства, у... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:31
2022-07-05T12:31
2022-07-05T12:31
война в сирии
сирия
россия
сша
в мире
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/32/1560123268_0:160:1871:1212_1920x0_80_0_0_ac74c6ed16d21a692d54e4b7f4c36775.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Есть принципиальная разница в нахождении в Сирии военных США и военных России - контингент РФ присутствует в стране по приглашению сирийского руководства, у американцев такого приглашения нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Давайте не забывать, что всё-таки там есть принципиальная разница в нахождении там (в Сирии – ред.) американцев и в нахождении нас. Всё-таки наш контингент там находится по приглашению, в строгом соответствии с международным правом, по приглашению сирийского руководства. Такого приглашения у американцев нет. Очень важно понимать вот этот элемент", - ответил Песков на вопрос журналистов об усилении напряженности между американскими и российскими военными в Сирии.Говоря о самом факте усиления напряженности между военными России и США в Сирии Песков отметил, что об этом уместно узнавать у военных специалистов в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220705/bayden-1800208100.html
сирия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156012/32/1560123268_192:0:1808:1212_1920x0_80_0_0_e4eb8fcd0e8d5b60aa551e61c720f3cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, россия, сша, в мире, дмитрий песков
Песков напомнил, чем российские военные в Сирии отличаются от американских
Песков: российские военные, в отличие от американских, находятся в Сирии по приглашению