https://ria.ru/20220705/shvartsman-1800374952.html
Началась церемония прощания с художником-мультипликатором Шварцманом
Началась церемония прощания с художником-мультипликатором Шварцманом - РИА Новости, 05.07.2022
Началась церемония прощания с художником-мультипликатором Шварцманом
Церемония прощания с народным художником РФ, художником-мультипликатором, создавшим Чебурашку и Крокодила Гену, Леонидом Шварцманом началась в московском Доме... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:34
2022-07-05T13:34
2022-07-05T13:34
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Церемония прощания с народным художником РФ, художником-мультипликатором, создавшим Чебурашку и Крокодила Гену, Леонидом Шварцманом началась в московском Доме кино, передает корреспондент РИА Новости.Шварцман скончался 2 июля на 102-м году жизни.Ранее во вторник, в 11.00, прошло его отпевание в Церкви Николая Чудотворца в Новой Слободе на Долгоруковской улице, где раньше поблизости находилось здание студии "Союзмультфильм". После прощания в Доме кино художника похоронят в селе Заречье Киржачского района Владимирской области.Леонид Шварцман — советский и российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино, лауреат премии президента РФ. Работал, в частности, над такими мультфильмами, как "Осторожно, обезьянки!", "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Шапокляк".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости культуры, леонид шварцман, киржачский район, владимирская область, россия, союзмультфильм, дом кино, знаменитости
Началась церемония прощания с художником-мультипликатором Шварцманом
Церемония прощания с художником-мультипликатором Шварцманом началась в Доме кино в Москве
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Церемония прощания с народным художником РФ, художником-мультипликатором, создавшим Чебурашку и Крокодила Гену, Леонидом Шварцманом началась в московском Доме кино, передает корреспондент РИА Новости.
Шварцман скончался 2 июля на 102-м году жизни.
1 из 2
Гроб с телом российского мультипликатора Леонида Шварцмана внесли в зал Дома кино.
2 из 2
Гроб с телом российского мультипликатора Леонида Шварцмана вносят в зал Дома кино.
1 из 2
Гроб с телом российского мультипликатора Леонида Шварцмана внесли в зал Дома кино.
2 из 2
Гроб с телом российского мультипликатора Леонида Шварцмана вносят в зал Дома кино.
Ранее во вторник, в 11.00, прошло его отпевание в Церкви Николая Чудотворца в Новой Слободе на Долгоруковской улице, где раньше поблизости находилось здание студии "Союзмультфильм".
После прощания в Доме кино художника похоронят в селе Заречье Киржачского района Владимирской области.
Леонид Шварцман — советский и российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино, лауреат премии президента РФ. Работал, в частности, над такими мультфильмами, как "Осторожно, обезьянки!", "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Шапокляк".