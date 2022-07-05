https://ria.ru/20220705/shvartsman-1800374952.html

Началась церемония прощания с художником-мультипликатором Шварцманом

Началась церемония прощания с художником-мультипликатором Шварцманом - РИА Новости, 05.07.2022

Началась церемония прощания с художником-мультипликатором Шварцманом

Церемония прощания с народным художником РФ, художником-мультипликатором, создавшим Чебурашку и Крокодила Гену, Леонидом Шварцманом началась в московском Доме... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:34

2022-07-05T13:34

2022-07-05T13:34

культура

новости культуры

леонид шварцман

киржачский район

владимирская область

россия

союзмультфильм

дом кино

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Церемония прощания с народным художником РФ, художником-мультипликатором, создавшим Чебурашку и Крокодила Гену, Леонидом Шварцманом началась в московском Доме кино, передает корреспондент РИА Новости.Шварцман скончался 2 июля на 102-м году жизни.Ранее во вторник, в 11.00, прошло его отпевание в Церкви Николая Чудотворца в Новой Слободе на Долгоруковской улице, где раньше поблизости находилось здание студии "Союзмультфильм". После прощания в Доме кино художника похоронят в селе Заречье Киржачского района Владимирской области.Леонид Шварцман — советский и российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино, лауреат премии президента РФ. Работал, в частности, над такими мультфильмами, как "Осторожно, обезьянки!", "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Шапокляк".

https://ria.ru/20220705/yakushin-1800310424.html

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Елена Громова

новости культуры, леонид шварцман, киржачский район, владимирская область, россия, союзмультфильм, дом кино, знаменитости