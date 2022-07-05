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Началась церемония прощания с художником-мультипликатором Шварцманом - РИА Новости, 05.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220705/shvartsman-1800374952.html
Началась церемония прощания с художником-мультипликатором Шварцманом
Началась церемония прощания с художником-мультипликатором Шварцманом - РИА Новости, 05.07.2022
Началась церемония прощания с художником-мультипликатором Шварцманом
Церемония прощания с народным художником РФ, художником-мультипликатором, создавшим Чебурашку и Крокодила Гену, Леонидом Шварцманом началась в московском Доме... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:34
2022-07-05T13:34
культура
новости культуры
леонид шварцман
киржачский район
владимирская область
россия
союзмультфильм
дом кино
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Церемония прощания с народным художником РФ, художником-мультипликатором, создавшим Чебурашку и Крокодила Гену, Леонидом Шварцманом началась в московском Доме кино, передает корреспондент РИА Новости.Шварцман скончался 2 июля на 102-м году жизни.Ранее во вторник, в 11.00, прошло его отпевание в Церкви Николая Чудотворца в Новой Слободе на Долгоруковской улице, где раньше поблизости находилось здание студии "Союзмультфильм". После прощания в Доме кино художника похоронят в селе Заречье Киржачского района Владимирской области.Леонид Шварцман — советский и российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино, лауреат премии президента РФ. Работал, в частности, над такими мультфильмами, как "Осторожно, обезьянки!", "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Шапокляк".
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киржачский район
владимирская область
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новости культуры, леонид шварцман, киржачский район, владимирская область, россия, союзмультфильм, дом кино, знаменитости
13:34 05.07.2022
 
Началась церемония прощания с художником-мультипликатором Шварцманом

Церемония прощания с художником-мультипликатором Шварцманом началась в Доме кино в Москве

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкХудожник-постановщик фильмов о Чебурашке Леонид Шварцман со своими героями в фильме "Речка крокодила Гены"
Художник-постановщик фильмов о Чебурашке Леонид Шварцман со своими героями в фильме Речка крокодила Гены - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Церемония прощания с народным художником РФ, художником-мультипликатором, создавшим Чебурашку и Крокодила Гену, Леонидом Шварцманом началась в московском Доме кино, передает корреспондент РИА Новости.
Шварцман скончался 2 июля на 102-м году жизни.
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Гроб с телом российского мультипликатора Леонида Шварцмана внесли в зал Дома кино.

Прощание с российским мультипликатором Леонидом Шварцманом
1 из 2

Гроб с телом российского мультипликатора Леонида Шварцмана внесли в зал Дома кино.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Гроб с телом российского мультипликатора Леонида Шварцмана вносят в зал Дома кино.

Прощание с российским мультипликатором Леонидом Шварцманом
2 из 2

Гроб с телом российского мультипликатора Леонида Шварцмана вносят в зал Дома кино.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
1 из 2

Гроб с телом российского мультипликатора Леонида Шварцмана внесли в зал Дома кино.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 2

Гроб с телом российского мультипликатора Леонида Шварцмана вносят в зал Дома кино.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Ранее во вторник, в 11.00, прошло его отпевание в Церкви Николая Чудотворца в Новой Слободе на Долгоруковской улице, где раньше поблизости находилось здание студии "Союзмультфильм".
После прощания в Доме кино художника похоронят в селе Заречье Киржачского района Владимирской области.
Леонид Шварцман — советский и российский режиссер-мультипликатор и художник мультипликационного кино, лауреат премии президента РФ. Работал, в частности, над такими мультфильмами, как "Осторожно, обезьянки!", "Чебурашка", "Крокодил Гена", "Шапокляк".
Сергей Якушин - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
11:25Культура
Скончался основатель новосибирского крематория и музея смерти Сергей Якушин
 
КультураНовости культурыЛеонид ШварцманКиржачский районВладимирская областьРоссияСоюзмультфильмДом киноЗнаменитости
 
 
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