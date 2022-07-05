https://ria.ru/20220705/shpionazh-1800536466.html

СМИ рассказали о работе подозреваемого в шпионаже в пользу России

СМИ рассказали о работе подозреваемого в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 05.07.2022

СМИ рассказали о работе подозреваемого в шпионаже в пользу России

Экс-сотрудник австрийского ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом Эгисто Отт, в отношении которого с 2017 года идет расследование по подозрению... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T21:29

2022-07-05T21:29

2022-07-05T21:37

в мире

россия

организация по запрещению химического оружия

австрия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Экс-сотрудник австрийского ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом Эгисто Отт, в отношении которого с 2017 года идет расследование по подозрению в шпионаже в пользу России, якобы работал над планом реорганизовать службу безопасности в качестве нового департамента МИД, сообщает газета Washington Post.Отмечается, что он отверг эти обвинения, заявив, что стал жертвой заговора. Как утверждает Отт, он был разоблачителем, выступившим против злоупотреблений в ведомстве и запросов от служб разведки "дружественных" стран, которые, по его мнению, были "незаконными".В отношении бывшего сотрудника австрийского ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом Эгисто Отта с 2017 года идет расследование по подозрению в шпионаже в пользу России, сам мужчина обвинения отрицает. В результате обыска в его квартире был изъят телефон, на котором были видеокадры с документами ОЗХО, где в том числе содержалась формула "Новичка". СМИ отмечали, что во время обыска Отт сопротивлялся и пытался уничтожить телефон, но данные были восстановлены.

россия

австрия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, организация по запрещению химического оружия, австрия