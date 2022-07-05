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СМИ рассказали о работе подозреваемого в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 05.07.2022
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СМИ рассказали о работе подозреваемого в шпионаже в пользу России
СМИ рассказали о работе подозреваемого в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 05.07.2022
СМИ рассказали о работе подозреваемого в шпионаже в пользу России
Экс-сотрудник австрийского ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом Эгисто Отт, в отношении которого с 2017 года идет расследование по подозрению... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T21:29
2022-07-05T21:37
в мире
россия
организация по запрещению химического оружия
австрия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Экс-сотрудник австрийского ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом Эгисто Отт, в отношении которого с 2017 года идет расследование по подозрению в шпионаже в пользу России, якобы работал над планом реорганизовать службу безопасности в качестве нового департамента МИД, сообщает газета Washington Post.Отмечается, что он отверг эти обвинения, заявив, что стал жертвой заговора. Как утверждает Отт, он был разоблачителем, выступившим против злоупотреблений в ведомстве и запросов от служб разведки "дружественных" стран, которые, по его мнению, были "незаконными".В отношении бывшего сотрудника австрийского ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом Эгисто Отта с 2017 года идет расследование по подозрению в шпионаже в пользу России, сам мужчина обвинения отрицает. В результате обыска в его квартире был изъят телефон, на котором были видеокадры с документами ОЗХО, где в том числе содержалась формула "Новичка". СМИ отмечали, что во время обыска Отт сопротивлялся и пытался уничтожить телефон, но данные были восстановлены.
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в мире, россия, организация по запрещению химического оружия, австрия
21:29 05.07.2022 (обновлено: 21:37 05.07.2022)
 
СМИ рассказали о работе подозреваемого в шпионаже в пользу России

WP: подозреваемый в шпионаже Отт работал над реформой службы госбезопасности Австрии

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Экс-сотрудник австрийского ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом Эгисто Отт, в отношении которого с 2017 года идет расследование по подозрению в шпионаже в пользу России, якобы работал над планом реорганизовать службу безопасности в качестве нового департамента МИД, сообщает газета Washington Post.
"Отт с другими сотрудниками австрийской разведки разрабатывал план по реорганизации службы безопасности в качестве нового отдела в министерстве иностранных дел", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на документы и свидетельства европейских должностных лиц.
Отмечается, что он отверг эти обвинения, заявив, что стал жертвой заговора. Как утверждает Отт, он был разоблачителем, выступившим против злоупотреблений в ведомстве и запросов от служб разведки "дружественных" стран, которые, по его мнению, были "незаконными".
В отношении бывшего сотрудника австрийского ведомства по охране конституции и борьбе с терроризмом Эгисто Отта с 2017 года идет расследование по подозрению в шпионаже в пользу России, сам мужчина обвинения отрицает. В результате обыска в его квартире был изъят телефон, на котором были видеокадры с документами ОЗХО, где в том числе содержалась формула "Новичка". СМИ отмечали, что во время обыска Отт сопротивлялся и пытался уничтожить телефон, но данные были восстановлены.
 
В миреРоссияОрганизация по запрещению химического оружияАвстрия
 
 
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