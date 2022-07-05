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Оренбургская область взяла шефство над Перевальским районом ЛНР - РИА Новости, 05.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/shefstvo-1800418682.html
Оренбургская область взяла шефство над Перевальским районом ЛНР
Оренбургская область взяла шефство над Перевальским районом ЛНР - РИА Новости, 05.07.2022
Оренбургская область взяла шефство над Перевальским районом ЛНР
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что регион взял шефство над Перевальским районом Луганской Народной Республики. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:13
2022-07-05T15:13
специальная военная операция на украине
общество
ситуация в днр и лнр
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УФА, 5 июл – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что регион взял шефство над Перевальским районом Луганской Народной Республики.Губернатор сообщил, что лично передал местным жителям гуманитарный груз, который собрали оренбургские предприятия и жители региона."Две фуры с техникой и продуктами – мукой, крупами, водой. Для школ и детских садов района мы привезли 40 холодильников нашего легендарного бренда "Орск". Вместе с главой посетили несколько важных социальных объектов – общеобразовательную школу и школу искусств, детский сад и городской стадион "Шахтер", - добавил Паслер.
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общество, ситуация в днр и лнр
15:13 05.07.2022
 
Оренбургская область взяла шефство над Перевальским районом ЛНР

Оренбургский глава Паслер сообщил, что регион взял шефство над Перевальским районом ЛНР

© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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УФА, 5 июл – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что регион взял шефство над Перевальским районом Луганской Народной Республики.
"Сегодня работаю в Луганской Народной Республике. Перевальский район ЛНР стал подшефной территорией Оренбуржья. Сделать здесь предстоит немало, и наша помощь очень нужна, чтобы вернуть район к мирной жизни", - написал Паслер в своем Telegram-канале.
Губернатор сообщил, что лично передал местным жителям гуманитарный груз, который собрали оренбургские предприятия и жители региона.
"Две фуры с техникой и продуктами – мукой, крупами, водой. Для школ и детских садов района мы привезли 40 холодильников нашего легендарного бренда "Орск". Вместе с главой посетили несколько важных социальных объектов – общеобразовательную школу и школу искусств, детский сад и городской стадион "Шахтер", - добавил Паслер.
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