https://ria.ru/20220705/shefstvo-1800418682.html

Оренбургская область взяла шефство над Перевальским районом ЛНР

Оренбургская область взяла шефство над Перевальским районом ЛНР - РИА Новости, 05.07.2022

Оренбургская область взяла шефство над Перевальским районом ЛНР

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что регион взял шефство над Перевальским районом Луганской Народной Республики. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:13

2022-07-05T15:13

2022-07-05T15:13

специальная военная операция на украине

общество

ситуация в днр и лнр

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УФА, 5 июл – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что регион взял шефство над Перевальским районом Луганской Народной Республики.Губернатор сообщил, что лично передал местным жителям гуманитарный груз, который собрали оренбургские предприятия и жители региона."Две фуры с техникой и продуктами – мукой, крупами, водой. Для школ и детских садов района мы привезли 40 холодильников нашего легендарного бренда "Орск". Вместе с главой посетили несколько важных социальных объектов – общеобразовательную школу и школу искусств, детский сад и городской стадион "Шахтер", - добавил Паслер.

https://ria.ru/20220702/donbass-1799786285.html

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общество, ситуация в днр и лнр