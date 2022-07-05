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США решили бороться с российским гиперзвуком с помощью воздушных шаров - РИА Новости, 05.07.2022
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США решили бороться с российским гиперзвуком с помощью воздушных шаров
США решили бороться с российским гиперзвуком с помощью воздушных шаров - РИА Новости, 05.07.2022
США решили бороться с российским гиперзвуком с помощью воздушных шаров
Пентагон работает над новым планом, который, по убеждению американских военных, позволит противодействовать гиперзвуковому оружию России и Китая, пишет... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:32
2022-07-05T19:52
сша
министерство обороны сша
россия
китай
гиперзвуковое оружие россии
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пентагон работает над новым планом, который, по убеждению американских военных, позволит противодействовать гиперзвуковому оружию России и Китая, пишет Politico.Его основой станут воздушные шары. Пентагон предполагает применять их в рамках обширной системы наблюдения, а в будущем — в качестве средства обнаружения гиперзвуковых ракет. Аэростаты должны расположиться в стратосфере и по функционалу заменить более дорогие спутники."Эта идея может показаться научной фантастикой, но бюджетная документация Пентагона указывает, что технология переходит из научного сектора Министерства обороны на военную службу", — пишет издание.За последние два года на проект потратили около 3,8 миллиона долларов, и в планах выделить еще 27,1 миллиона долларов на 2023 фискальный год.США уже три раза проваливали испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A, а на прошлой неделе неудачей завершился тест в рамках программы неядерного быстрого удара Conventional Prompt Strike. Неутешительные результаты американских разработок особенно невыгодно смотрятся на фоне сообщений об успешных испытаниях подобных типов вооружений в России, Китае и Северной Корее.Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме говорил о том, что благодаря отечественным конструкторам Россия обладает оружием, аналогов которому нет в мире.
https://ria.ru/20220322/pentagon-1779380343.html
https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html
сша
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сша, министерство обороны сша, россия, китай, гиперзвуковое оружие россии
15:32 05.07.2022 (обновлено: 19:52 05.07.2022)
 
США решили бороться с российским гиперзвуком с помощью воздушных шаров

Politico: США применят воздушные шары для отслеживания гиперзвуковых ракет России и Китая

© AFP 2022 / Sgt. Ronald Sellinger / US ARMYДирижабль-разведчик JLENS в США
Дирижабль-разведчик JLENS в США - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / Sgt. Ronald Sellinger / US ARMY
Дирижабль-разведчик JLENS в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пентагон работает над новым планом, который, по убеждению американских военных, позволит противодействовать гиперзвуковому оружию России и Китая, пишет Politico.
Его основой станут воздушные шары. Пентагон предполагает применять их в рамках обширной системы наблюдения, а в будущем — в качестве средства обнаружения гиперзвуковых ракет. Аэростаты должны расположиться в стратосфере и по функционалу заменить более дорогие спутники.
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"Эта идея может показаться научной фантастикой, но бюджетная документация Пентагона указывает, что технология переходит из научного сектора Министерства обороны на военную службу", — пишет издание.
За последние два года на проект потратили около 3,8 миллиона долларов, и в планах выделить еще 27,1 миллиона долларов на 2023 фискальный год.
США уже три раза проваливали испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A, а на прошлой неделе неудачей завершился тест в рамках программы неядерного быстрого удара Conventional Prompt Strike. Неутешительные результаты американских разработок особенно невыгодно смотрятся на фоне сообщений об успешных испытаниях подобных типов вооружений в России, Китае и Северной Корее.
Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме говорил о том, что благодаря отечественным конструкторам Россия обладает оружием, аналогов которому нет в мире.
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