https://ria.ru/20220705/shakhter-1800507420.html
На шахте в Кузбассе нашли тело второго погибшего горняка
На шахте в Кузбассе нашли тело второго погибшего горняка - РИА Новости, 05.07.2022
На шахте в Кузбассе нашли тело второго погибшего горняка
Второго горняка шахты "Распадская- Коксовая", с кем была потеряна связь после обрушения породы, обнаружили погибшим, сообщили РИА Новости в Распадской угольной... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:15
2022-07-05T19:15
2022-07-05T19:26
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КЕМЕРОВО, 5 июл – РИА Новости. Второго горняка шахты "Распадская- Коксовая", с кем была потеряна связь после обрушения породы, обнаружили погибшим, сообщили РИА Новости в Распадской угольной компании.Ранее со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщалось о том, что найден погибшим один из двух горняков, с кем после обрушения породы была потеряна связь."Верно", – ответили РИА Новости на вопрос о том, было ли обнаружено тело второго горняка, с кем была потеряна связь после обрушения породы."Семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь", – отметила собеседница агентства.По данным МЧС, после обрушения породы из шахты "Распадская-Коксовая" вывели на поверхность 188 горняков из 190.
https://ria.ru/20220705/shakhta-1800384265.html
https://ria.ru/20220618/gornyaki-1796437480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
19:15 05.07.2022 (обновлено: 19:26 05.07.2022)
На шахте в Кузбассе нашли тело второго погибшего горняка
На шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе нашли тело второго погибшего горняка