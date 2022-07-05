https://ria.ru/20220705/shakhter-1800507420.html

На шахте в Кузбассе нашли тело второго погибшего горняка

На шахте в Кузбассе нашли тело второго погибшего горняка - РИА Новости, 05.07.2022

На шахте в Кузбассе нашли тело второго погибшего горняка

Второго горняка шахты "Распадская- Коксовая", с кем была потеряна связь после обрушения породы, обнаружили погибшим, сообщили РИА Новости в Распадской угольной... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T19:15

2022-07-05T19:15

2022-07-05T19:26

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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КЕМЕРОВО, 5 июл – РИА Новости. Второго горняка шахты "Распадская- Коксовая", с кем была потеряна связь после обрушения породы, обнаружили погибшим, сообщили РИА Новости в Распадской угольной компании.Ранее со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщалось о том, что найден погибшим один из двух горняков, с кем после обрушения породы была потеряна связь."Верно", – ответили РИА Новости на вопрос о том, было ли обнаружено тело второго горняка, с кем была потеряна связь после обрушения породы."Семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь", – отметила собеседница агентства.По данным МЧС, после обрушения породы из шахты "Распадская-Коксовая" вывели на поверхность 188 горняков из 190.

https://ria.ru/20220705/shakhta-1800384265.html

https://ria.ru/20220618/gornyaki-1796437480.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия