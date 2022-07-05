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На шахте в Кузбассе нашли тело второго погибшего горняка - РИА Новости, 05.07.2022
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На шахте в Кузбассе нашли тело второго погибшего горняка
На шахте в Кузбассе нашли тело второго погибшего горняка - РИА Новости, 05.07.2022
На шахте в Кузбассе нашли тело второго погибшего горняка
Второго горняка шахты "Распадская- Коксовая", с кем была потеряна связь после обрушения породы, обнаружили погибшим, сообщили РИА Новости в Распадской угольной... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:15
2022-07-05T19:26
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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КЕМЕРОВО, 5 июл – РИА Новости. Второго горняка шахты "Распадская- Коксовая", с кем была потеряна связь после обрушения породы, обнаружили погибшим, сообщили РИА Новости в Распадской угольной компании.Ранее со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщалось о том, что найден погибшим один из двух горняков, с кем после обрушения породы была потеряна связь."Верно", – ответили РИА Новости на вопрос о том, было ли обнаружено тело второго горняка, с кем была потеряна связь после обрушения породы."Семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь", – отметила собеседница агентства.По данным МЧС, после обрушения породы из шахты "Распадская-Коксовая" вывели на поверхность 188 горняков из 190.
https://ria.ru/20220705/shakhta-1800384265.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
19:15 05.07.2022 (обновлено: 19:26 05.07.2022)
 
На шахте в Кузбассе нашли тело второго погибшего горняка

На шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе нашли тело второго погибшего горняка

© Фото : ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Шахта в Кемеровской области
Шахта в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : ГУ МЧС РФ по Кемеровской области
Шахта в Кемеровской области . Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 5 июл – РИА Новости. Второго горняка шахты "Распадская- Коксовая", с кем была потеряна связь после обрушения породы, обнаружили погибшим, сообщили РИА Новости в Распадской угольной компании.
Ранее со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщалось о том, что найден погибшим один из двух горняков, с кем после обрушения породы была потеряна связь.
Шахта - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 13:56
На шахте в Кузбассе назвали причину обрушения породы
"Верно", – ответили РИА Новости на вопрос о том, было ли обнаружено тело второго горняка, с кем была потеряна связь после обрушения породы.
"Семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь", – отметила собеседница агентства.
По данным МЧС, после обрушения породы из шахты "Распадская-Коксовая" вывели на поверхность 188 горняков из 190.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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