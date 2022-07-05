Рейтинг@Mail.ru
Пострадавших из-за обесточивания шахты имени Засядько в Донецке нет - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/shakhta-1800381128.html
Пострадавших из-за обесточивания шахты имени Засядько в Донецке нет
Пострадавших из-за обесточивания шахты имени Засядько в Донецке нет - РИА Новости, 05.07.2022
Пострадавших из-за обесточивания шахты имени Засядько в Донецке нет
Пострадавших из-за обесточивания шахты имени Засядько после обстрела украинскими войсками Донецка нет, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:47
2022-07-05T13:47
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105080/66/1050806626_0:20:3010:1713_1920x0_80_0_0_99746347de5fe2e2fdf9f3dc08f241f2.jpg
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Пострадавших из-за обесточивания шахты имени Засядько после обстрела украинскими войсками Донецка нет, сообщило министерство угля и энергетики ДНР.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 66 горняков."Пострадавших нет", - сообщило министерство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220705/donbass-1800377206.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105080/66/1050806626_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a36fd9e22c95948073ab14bae0031ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)
13:47 05.07.2022
 
Пострадавших из-за обесточивания шахты имени Засядько в Донецке нет

Пострадавших из-за обесточивания шахты имени Засядько после обстрела Донецка нет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкШахтеры донецкой шахты имени Засядько
Шахтеры донецкой шахты имени Засядько - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Шахтеры донецкой шахты имени Засядько. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Пострадавших из-за обесточивания шахты имени Засядько после обстрела украинскими войсками Донецка нет, сообщило министерство угля и энергетики ДНР.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 66 горняков.
"Пострадавших нет", - сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Украинская РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 13:32Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града"
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала