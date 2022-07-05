https://ria.ru/20220705/shakhta-1800381128.html
Пострадавших из-за обесточивания шахты имени Засядько в Донецке нет
Пострадавших из-за обесточивания шахты имени Засядько в Донецке нет - РИА Новости, 05.07.2022
Пострадавших из-за обесточивания шахты имени Засядько в Донецке нет
Пострадавших из-за обесточивания шахты имени Засядько после обстрела украинскими войсками Донецка нет, сообщило министерство угля и энергетики ДНР. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:47
2022-07-05T13:47
2022-07-05T13:47
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Пострадавших из-за обесточивания шахты имени Засядько после обстрела украинскими войсками Донецка нет, сообщило министерство угля и энергетики ДНР.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 66 горняков."Пострадавших нет", - сообщило министерство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220705/donbass-1800377206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)
Пострадавших из-за обесточивания шахты имени Засядько в Донецке нет
Пострадавших из-за обесточивания шахты имени Засядько после обстрела Донецка нет