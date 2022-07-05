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В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточило шахту имени Засядько

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточило шахту имени Засядько - РИА Новости, 05.07.2022

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточило шахту имени Засядько

Шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 66 горняков, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:06

2022-07-05T13:06

2022-07-05T13:06

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 66 горняков, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела (со стороны - ред.) ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Донецке обесточена шахта им. Засядько, под землей находятся 66 горняков", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220705/donetsk-1800349472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина