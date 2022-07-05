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В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточило шахту имени Засядько
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточило шахту имени Засядько - РИА Новости, 05.07.2022
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточило шахту имени Засядько
Шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 66 горняков, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:06
2022-07-05T13:06
2022-07-05T13:06
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 66 горняков, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела (со стороны - ред.) ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Донецке обесточена шахта им. Засядько, под землей находятся 66 горняков", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточило шахту имени Засядько
В Донецке из-за обстрелов со стороны украинских войск обесточило шахту имени Засядько