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В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточило шахту имени Засядько - РИА Новости, 05.07.2022
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В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточило шахту имени Засядько
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточило шахту имени Засядько - РИА Новости, 05.07.2022
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточило шахту имени Засядько
Шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 66 горняков, сообщает штаб территориальной... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:06
2022-07-05T13:06
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 66 горняков, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела (со стороны - ред.) ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Донецке обесточена шахта им. Засядько, под землей находятся 66 горняков", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220705/donetsk-1800349472.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
13:06 05.07.2022
 
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточило шахту имени Засядько

В Донецке из-за обстрелов со стороны украинских войск обесточило шахту имени Засядько

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкШахтеры донецкой шахты имени Засядько
Шахтеры донецкой шахты имени Засядько - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Шахтеры донецкой шахты имени Засядько. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Шахта имени Засядько обесточена в Донецке в результате обстрела со стороны украинских войск, под землей находятся 66 горняков, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела (со стороны - ред.) ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Донецке обесточена шахта им. Засядько, под землей находятся 66 горняков", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Донецк - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
12:31Специальная военная операция на Украине
Украинские военные обесточили Северный и Куйбышевский водоузлы Донецка
 
В миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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