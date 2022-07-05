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Боррель призвал решить вопрос по иранской ядерной сделке - РИА Новости, 05.07.2022
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Боррель призвал решить вопрос по иранской ядерной сделке
Боррель призвал решить вопрос по иранской ядерной сделке - РИА Новости, 05.07.2022
Боррель призвал решить вопрос по иранской ядерной сделке
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) уже сейчас решать вопрос по восстановлению ядерной... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T22:03
2022-07-05T22:03
в мире
цены на нефть
хосейн амир абдоллахиан
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) уже сейчас решать вопрос по восстановлению ядерной сделки с Ираном и предостерег от сокращения политического пространства для достижения прогресса по этому вопросу."Если мы хотим заключить соглашение, то решения нужны сейчас, пока это возможно. Но политическое пространство для восстановления СВПД может сократиться в ближайшее время", - написал Боррель в Twitter по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.Ранее делегации США и Ирана на смогли достичь договоренности по СВПД в ходе переговоров, состоявшихся в столице Катара Дохе.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
https://ria.ru/20220702/iran-1799781006.html
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в мире, цены на нефть, хосейн амир абдоллахиан, дональд трамп, нед прайс, иран, сша, тегеран (город), мид ирана
22:03 05.07.2022
 
Боррель призвал решить вопрос по иранской ядерной сделке

Глава дипломатии ЕС Боррель призвал решить вопрос по иранской ядерной сделке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) уже сейчас решать вопрос по восстановлению ядерной сделки с Ираном и предостерег от сокращения политического пространства для достижения прогресса по этому вопросу.
"Если мы хотим заключить соглашение, то решения нужны сейчас, пока это возможно. Но политическое пространство для восстановления СВПД может сократиться в ближайшее время", - написал Боррель в Twitter по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 13:31
Рябков обсудил с замглавой МИД Ирана переговоры вокруг СВПД
Ранее делегации США и Ирана на смогли достичь договоренности по СВПД в ходе переговоров, состоявшихся в столице Катара Дохе.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 13:21
В Тегеране заявили о желании США давить на Иран через договор по СВПД
 
В миреЦены на нефтьХосейн Амир АбдоллахианДональд ТрампНед ПрайсИранСШАТегеран (город)МИД Ирана
 
 
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