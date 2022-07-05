Боррель призвал решить вопрос по иранской ядерной сделке
Глава дипломатии ЕС Боррель призвал решить вопрос по иранской ядерной сделке
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) уже сейчас решать вопрос по восстановлению ядерной сделки с Ираном и предостерег от сокращения политического пространства для достижения прогресса по этому вопросу.
"Если мы хотим заключить соглашение, то решения нужны сейчас, пока это возможно. Но политическое пространство для восстановления СВПД может сократиться в ближайшее время", - написал Боррель в Twitter по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.