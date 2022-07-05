https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800455982.html

Собянин заявил, что санкции не привели к резкому падению экономики

Собянин заявил, что санкции не привели к резкому падению экономики - РИА Новости, 05.07.2022

Собянин заявил, что санкции не привели к резкому падению экономики

Санкционная война против России не привела к резкому падению в экономике и напряжению в социально-экономической сфере, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:31

2022-07-05T16:31

2022-07-05T16:40

экономика

цены на нефть

россия

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761833783_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_c4b19a321a898d821c4ef0448f08f3c0.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Санкционная война против России не привела к резкому падению в экономике и напряжению в социально-экономической сфере, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня можно уже быть уверенным, что та санкционная война, которая по всем фронтам была развязана против нас, она не привела к резкому падению экономики, напряжению в социально-экономической сфере", - сказал Собянин на президиуме Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Он отметил, что экономика регионов, макроэкономические показатели говорят о том, что Россия выстояла.

https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800260600.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, сергей собянин