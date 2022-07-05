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Собянин заявил, что санкции не привели к резкому падению экономики
Собянин заявил, что санкции не привели к резкому падению экономики - РИА Новости, 05.07.2022
Собянин заявил, что санкции не привели к резкому падению экономики
Санкционная война против России не привела к резкому падению в экономике и напряжению в социально-экономической сфере, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:31
2022-07-05T16:31
2022-07-05T16:40
экономика
цены на нефть
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Санкционная война против России не привела к резкому падению в экономике и напряжению в социально-экономической сфере, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня можно уже быть уверенным, что та санкционная война, которая по всем фронтам была развязана против нас, она не привела к резкому падению экономики, напряжению в социально-экономической сфере", - сказал Собянин на президиуме Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.Он отметил, что экономика регионов, макроэкономические показатели говорят о том, что Россия выстояла.
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экономика, цены на нефть, россия, сергей собянин
16:31 05.07.2022 (обновлено: 16:40 05.07.2022)
Собянин заявил, что санкции не привели к резкому падению экономики
Мэр Москвы Собянин: санкционная война против России не привела к резкому падению экономики