https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800400759.html

Слуцкий пообещал "адекватный и чувствительный" ответ на санкции Японии

Слуцкий пообещал "адекватный и чувствительный" ответ на санкции Японии - РИА Новости, 05.07.2022

Слуцкий пообещал "адекватный и чувствительный" ответ на санкции Японии

Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что на санкции Японии будет дан адекватный, чувствительный и не... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:40

2022-07-05T14:40

2022-07-05T14:50

япония

в мире

россия

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что на санкции Японии будет дан адекватный, чувствительный и не обязательно симметричный ответ.Во вторник стало известно о том, что Япония ввела санкции против шести организаций и 57 физлиц из РФ, включая родственников основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова."Противоправные антироссийские санкции, прежде всего, бьют бумерангом по всем странам G7. Япония здесь не исключение. Уверен, Россией будет дан адекватный и весьма чувствительный ответ. Не обязательно симметричный", - рассказал Слуцкий. Также он отметил, что до "всего этого объявленного санкционного безумия" Москва и Токио были на пути поиска конструктивности во взаимоотношениях."Жаль, что в угоду Вашингтону японская сторона последовательно разрушает наработанный позитив в двустороннем сотрудничестве", - добавил лидер ЛДПР.

https://ria.ru/20220422/kurily-1784833927.html

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Кирилл Волков

япония, в мире, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), санкции в отношении россии