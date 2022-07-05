14:40 05.07.2022 (обновлено: 14:50 05.07.2022)
Слуцкий пообещал "адекватный и чувствительный" ответ на санкции Японии
Слуцкий заявил, что на санкции Японии дадут адекватный и чувствительный ответ
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что на санкции Японии будет дан адекватный, чувствительный и не обязательно симметричный ответ.
Во вторник стало известно о том, что Япония ввела санкции против шести организаций и 57 физлиц из РФ, включая родственников основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова.
"Противоправные антироссийские санкции, прежде всего, бьют бумерангом по всем странам G7. Япония здесь не исключение. Уверен, Россией будет дан адекватный и весьма чувствительный ответ. Не обязательно симметричный", - рассказал Слуцкий. Также он отметил, что до "всего этого объявленного санкционного безумия" Москва и Токио были на пути поиска конструктивности во взаимоотношениях.
"Жаль, что в угоду Вашингтону японская сторона последовательно разрушает наработанный позитив в двустороннем сотрудничестве", - добавил лидер ЛДПР.