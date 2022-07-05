Посол в Индии назвал сложности из-за санкций временными
Посол в Индии Алипов считает, что сложности из-за санкций со временем удастся преодолеть
Посол России в Индии Денис Алипов . Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Антироссийские санкции создают временные сложности, однако со временем они будут преодолены, заявил РИА Новости посол РФ в Индии Денис Алипов.
"Что касается санкций как таковых, то они, конечно, создают сложности, которые потребуют определенного адаптационного периода и со временем, уверен, будут преодолены",- сказал Денис Алипов. Он также подчеркнул, что двустороннее сотрудничество активно продолжается, потому что "в его основе лежат общие интересы и понимание особого места друг друга во взаимных стратегических раскладах".
Посол выразил надежду, что вопреки введенным антироссийским санкциям удастся сохранить положительную торговую динамику. "К сожалению, в первые месяцы после начала СВО на Украине наблюдались определенные сложности с поставками российских грузов в Индию и наоборот. Однако на сегодняшний день большинство этих барьеров успешно преодолеваются", - отметил он.
По мнению дипломата, России и Индии необходимо адаптироваться к новым экономическим реалиям и расширять в торговом обороте использование национальных валют. "Основная цель сейчас – подстроить наши торгово-экономические отношения под новые реалии, синхронизировать платежные системы двух стран, отдавая приоритет расширенному использованию национальных валют", - заключил Алипов.