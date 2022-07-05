https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800370024.html

Посол в Индии назвал сложности из-за санкций временными

Посол в Индии назвал сложности из-за санкций временными - РИА Новости, 05.07.2022

Посол в Индии назвал сложности из-за санкций временными

Антироссийские санкции создают временные сложности, однако со временем они будут преодолены, заявил РИА Новости посол РФ в Индии Денис Алипов. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:10

2022-07-05T13:10

2022-07-05T13:10

экономика

индия

россия

денис алипов

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771857107_0:0:1912:1076_1920x0_80_0_0_980d8151e3406e8648d25003c8d90c58.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Антироссийские санкции создают временные сложности, однако со временем они будут преодолены, заявил РИА Новости посол РФ в Индии Денис Алипов."Что касается санкций как таковых, то они, конечно, создают сложности, которые потребуют определенного адаптационного периода и со временем, уверен, будут преодолены",- сказал Денис Алипов. Он также подчеркнул, что двустороннее сотрудничество активно продолжается, потому что "в его основе лежат общие интересы и понимание особого места друг друга во взаимных стратегических раскладах".Посол выразил надежду, что вопреки введенным антироссийским санкциям удастся сохранить положительную торговую динамику. "К сожалению, в первые месяцы после начала СВО на Украине наблюдались определенные сложности с поставками российских грузов в Индию и наоборот. Однако на сегодняшний день большинство этих барьеров успешно преодолеваются", - отметил он.По мнению дипломата, России и Индии необходимо адаптироваться к новым экономическим реалиям и расширять в торговом обороте использование национальных валют. "Основная цель сейчас – подстроить наши торгово-экономические отношения под новые реалии, синхронизировать платежные системы двух стран, отдавая приоритет расширенному использованию национальных валют", - заключил Алипов.

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, индия, россия, денис алипов, санкции в отношении россии