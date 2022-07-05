https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800147027.html

"Мы больше не боимся". Что началось в Болгарии

"Мы больше не боимся". Что началось в Болгарии - РИА Новости, 05.07.2022

"Мы больше не боимся". Что началось в Болгарии

Россия и Болгария могут разорвать дипломатические отношения из-за того, что София под абсолютно надуманным предлогом выслала несколько десятков российских... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T08:00

2022-07-05T08:00

2022-07-05T08:06

элеонора митрофанова

румен радев

болгария

россия

москва

нато

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Россия и Болгария могут разорвать дипломатические отношения из-за того, что София под абсолютно надуманным предлогом выслала несколько десятков российских дипломатов и сотрудников посольства. Эксперты считают, что местные власти действуют по указке Запада. В результате глава правительства Кирил Петков фактически похоронил свою политическую карьеру. Как болгар ссорят с русскими — в материале РИА Новости.Не рой другому ямуЛидер партии "Есть такой народ" Слави Трифонов 8 июня объявил о выходе из правящей коалиции. По его словам, руководство ведет страну к банкротству и выстраивает отношения с Северной Македонией вопреки воле большинства. Оппозиция воспользовалась этим и 22 июня вынесла правительству вотум недоверия. Впрочем, глава крупнейшей партии в парламенте "Продолжаем перемены" (ПП) Кирил Петков все еще исполняет обязанности премьер-министра — замену пока не нашли.После голосования он заявил, что к его отставке причастны мафия, предыдущие коррумпированные власти и посол России Элеонора Митрофанова. Двадцать седьмого июня глава правительства обвинил дипломатическую миссию в сборе пожертвований для российских войск, а на следующий день сообщил о решении выслать из страны 70 сотрудников посольства, подозреваемых в шпионаже.Эта выходка еще сильнее расшатала внутриполитическую ситуацию. В парламенте потребовали доказательств. Петков сослался на некие доклады Государственного агентства нацбезопасности, но президент Румен Радев ничего о них не слышал. "Совершенно ясно, что решения в правительстве принимаются каким-то параллельным механизмом, далеким от институционального пути", — отметил он.И. о. вице-премьера Корнелия Нинова, представляющая Болгарскую соцпартию (БСП), назвала поведение и. о. премьера неприемлемым. БСП прекратила переговоры с ПП о новой правящей коалиции. Социалисты согласны вернуться к диалогу, только если Петков забудет о премьерских амбициях.Согласно конституции, именно партия перемен должна первой попытаться сформировать кабинет министров. До того как Петков обвинил в шпионаже российских дипломатов, у него были шансы вновь возглавить правительство, но теперь это абсолютно исключено.Риски для безопасностиМИД Болгарии озвучил Митрофановой три устные ноты. Прежде всего дипломатический персонал миссии необходимо сократить до 23 человек, технический — до 25. При этом болгары закрывают генеральное консульство в Екатеринбурге, а от России ждут того же самого в Русе. Кроме того, 34 дипломата и 36 сотрудников (водителей, охранников, поваров, бухгалтеров) объявили персонами нон грата. Все они покинули страну 3 июля.Фактически работа дипмиссии парализована. Поэтому Митрофанова предложила властям России закрыть посольство в Болгарии. То есть речь идет о разрыве дипломатических отношений. Пока представительство функционирует, уточняет советник-посланник Филипп Воскресенский, но консульская служба посольства и генеральное консульство в Варне не действуют.Радев призвал правительство к благоразумию. По его словам, политика Софии в отношении Москвы должна соответствовать стратегическим интересам болгар, а то, что творится сейчас, угрожает национальной безопасности и экономике. Лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов пообещал пожаловаться на Петкова в прокуратуру. Даже в МИД сказали, что готовы исполнять только письменные указания и. о. премьера, поскольку не желают разделять с ним ответственность за последствия.Тем временем Петков объявил, что республика достигла исторической вехи, когда нужно либо "продолжить построение процветающей нации, либо вернуться к марионеточному управлению и обслуживанию интересов иностранцев". "Мы не позволим Болгарии выбрать неправильное направление, горстке людей — расхищать государственные деньги, прокурорам — продолжать бездействовать, а зарубежным дипломатам — выдвигать ультиматумы. Потому что мы не боимся", — подчеркнул он.Его поддержали Евросоюз и НАТО. Во внешнеполитической службе ЕС отметили, что разрыв дипломатических отношений — непропорциональный ответ России, способствующий усилению изоляции Москвы. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску указала, что София проводит независимую политику и принятое решение о высылке дипработников следует уважать.Закрыть нельзя оставитьВ Болгарии состоялось несколько митингов в поддержку России. Люди говорили, что им стыдно за действия властей, слепо исполняющих волю Запада."Американцы используют Болгарию как жертвенного агнца. Премьер очень странный персонаж, который изначально не рассчитывал на долгую политическую карьеру", — поясняет основатель проекта "Балканист.ру" Олег Бондаренко.Испорченные на ровном месте отношения с Москвой — не первый скандал, добавляет эксперт. Так, Петков разблокировал евроинтеграцию Северной Македонии, хотя болгары настаивали на том, что македонцы могут попасть в ЕС лишь после признания своего языка разновидностью болгарского. Глава правительства это проигнорировал.По мнению Бондаренко, у России нет причин любой ценой держаться за посольство в Болгарии — правящая элита республики по уровню русофобии ни в чем не уступает Прибалтике. А насаждаемая десятилетиями западная "мягкая сила" привела к тому, что болгарская молодежь ассоциирует себя исключительно с Евросоюзом. Среди тех, кому за 40, встречаются русофилы, но их слишком мало, чтобы повлиять на руководство страны.Главный редактор издания "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов напоминает: разрыв дипломатических отношений — крайняя мера. "Сделать это легко, но когда политическая обстановка изменится к лучшему, а это рано или поздно произойдет, восстановить связи будет тяжело. Поэтому, если речь не идет о военном конфликте, стороны обычно стараются не прекращать общение, а понижать уровень", — отмечает политолог. Например, можно отозвать посла. Дипломату такого ранга сейчас в Болгарии все равно делать нечего.В МИД России согласны с тем, что София пошла на обострение по заказу внешних сил. Москва оставляет за собой право на ответные политические и дипломатические меры, в том числе асимметричные. Но, как подчеркнула официальный представитель ведомства Мария Захарова, никому не удастся разорвать вековые культурные и духовные узы, которыми связаны два народа.

https://ria.ru/20220601/ukraina-1792051821.html

https://ria.ru/20220610/estoniya-1794002830.html

https://ria.ru/20220627/politika-1797619062.html

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элеонора митрофанова, румен радев, болгария, россия, москва, нато, евросоюз, санкции в отношении россии, политика