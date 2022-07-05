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Российский истребитель сбил украинский Су-25 под Херсоном
Российский истребитель сбил украинский Су-25 под Херсоном - РИА Новости, 05.07.2022
Российский истребитель сбил украинский Су-25 под Херсоном
ВКС России за минувшие сутки сбили в воздушном бою в небе над Херсонской областью украинский штурмовик Су-25, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:24
2022-07-05T11:24
2022-07-05T11:26
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
херсонская область
су-25
россия
украина
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки сбили в воздушном бою в небе над Херсонской областью украинский штурмовик Су-25, сообщило Минобороны РФ."В районе населенного пункта Новоарбатское Херсонской области в результате воздушного боя российским истребителем сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три украинских беспилотника, три тактических ракеты "Точка-У", восемь снарядов РСЗО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, херсонская область , су-25, россия, украина
11:24 05.07.2022 (обновлено: 11:26 05.07.2022)
Российский истребитель сбил украинский Су-25 под Херсоном
Минобороны: российский истребитель сбил украинский Су-25 в Херсонской области