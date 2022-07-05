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Российский истребитель сбил украинский Су-25 под Херсоном

Российский истребитель сбил украинский Су-25 под Херсоном - РИА Новости, 05.07.2022

Российский истребитель сбил украинский Су-25 под Херсоном

ВКС России за минувшие сутки сбили в воздушном бою в небе над Херсонской областью украинский штурмовик Су-25, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:24

2022-07-05T11:24

2022-07-05T11:26

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

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херсонская область

су-25

россия

украина

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки сбили в воздушном бою в небе над Херсонской областью украинский штурмовик Су-25, сообщило Минобороны РФ."В районе населенного пункта Новоарбатское Херсонской области в результате воздушного боя российским истребителем сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три украинских беспилотника, три тактических ракеты "Точка-У", восемь снарядов РСЗО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, херсонская область , су-25, россия, украина