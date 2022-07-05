https://ria.ru/20220705/samarskiy_universitet-1800276903.html
В России начали эксперименты на установке для изучения горения в двигателях
В России начали эксперименты на установке для изучения горения в двигателях - РИА Новости, 05.07.2022
В России начали эксперименты на установке для изучения горения в двигателях
Уникальную установку по изучению процессов горения, которая должна помочь инженерам в разработке эффективных и экологичных отечественных авиационных двигателей, РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T09:37
2022-07-05T09:37
2022-07-05T10:45
наука
навигатор абитуриента
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россия
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САМАРА, 5 июл — РИА Новости. Уникальную установку по изучению процессов горения, которая должна помочь инженерам в разработке эффективных и экологичных отечественных авиационных двигателей, ввели в эксплуатацию в Самарском университете, ученые уже приступили к первым экспериментам, сообщила пресс-служба вуза."В Самарском университете имени Королева запущена экспериментальная установка для изучения реакционной динамики и кинетики процессов горения. На сегодняшний момент это одна из самых передовых установок подобного типа в мире. Уже начата серия первых экспериментов. Группа молодых ученых под руководством профессора Валерия Азязова проводит исследования по окислению и разрушению сажи при температурах до 1500 кельвинов, главная цель — минимизировать образование сажи при сгорании топлива", — цитирует первого проректора университета Андрея Прокофьева пресс-служба.По его словам, результаты экспериментов на новой установке в перспективе позволят сказать новое слово в двигателестроении и будут использоваться при разработке более эффективного и экологичного "сердца" отечественных авиадвигателей — камеры сгорания, которая по своим характеристикам будет конкурентоспособной мировым аналогам или даже будет превосходить их."Интерес к проведению совместных экспериментов на самарской установке уже проявили ряд ведущих университетов России, и Самарский университет готов к сотрудничеству с учеными из нашей страны и зарубежья", — отметил он.По данным пресс-службы, установка вмещает большое число регистрирующей научной аппаратуры, благодаря чему удается значительно повысить избирательность и чувствительность определения продуктов реакций, что, в свою очередь, позволяет создавать более точные модели процессов горения и лучше понимать, что нужно сделать, чтобы увеличить эффективность сгорания топлива, уменьшив при этом вредные выбросы.Создание новой установки велось с 2017 года под руководством профессора Международного университета Флориды (США) Александра Мебеля. Под компоненты установки и дополнительное оборудование в лаборатории был выделен целый зал, хотя главная авансцена для экспериментов — вакуумная камера размером около двух метров в длину и метр в высоту. "Сердцем" установки является высокотемпературный химический микрореактор в виде тоненькой керамической трубки длиной 20 миллиметров и внутренним диаметром 1 миллиметр, которая нагревается до 1500 кельвинов.
https://ria.ru/20220623/kosmos-1797485564.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, самарский университет, самара, самолеты, двигатели
САМАРА, 5 июл — РИА Новости.
Уникальную установку по изучению процессов горения, которая должна помочь инженерам в разработке эффективных и экологичных отечественных авиационных двигателей, ввели в эксплуатацию в Самарском университете
, ученые уже приступили к первым экспериментам, сообщила пресс-служба вуза.
"В Самарском университете имени Королева запущена экспериментальная установка для изучения реакционной динамики и кинетики процессов горения. На сегодняшний момент это одна из самых передовых установок подобного типа в мире. Уже начата серия первых экспериментов. Группа молодых ученых под руководством профессора Валерия Азязова проводит исследования по окислению и разрушению сажи при температурах до 1500 кельвинов, главная цель — минимизировать образование сажи при сгорании топлива", — цитирует первого проректора университета Андрея Прокофьева пресс-служба.
По его словам, результаты экспериментов на новой установке в перспективе позволят сказать новое слово в двигателестроении и будут использоваться при разработке более эффективного и экологичного "сердца" отечественных авиадвигателей — камеры сгорания, которая по своим характеристикам будет конкурентоспособной мировым аналогам или даже будет превосходить их.
"Интерес к проведению совместных экспериментов на самарской установке уже проявили ряд ведущих университетов России, и Самарский университет готов к сотрудничеству с учеными из нашей страны и зарубежья", — отметил он.
По данным пресс-службы, установка вмещает большое число регистрирующей научной аппаратуры, благодаря чему удается значительно повысить избирательность и чувствительность определения продуктов реакций, что, в свою очередь, позволяет создавать более точные модели процессов горения и лучше понимать, что нужно сделать, чтобы увеличить эффективность сгорания топлива, уменьшив при этом вредные выбросы.
"Экспериментальная установка обладает рядом уникальных особенностей, с ее помощью можно исследовать и моделировать не только процессы в камерах сгорания двигателей, но и химические реакции, характерные для глубокого космоса. Она сконструирована таким образом, что на ее базе в будущем можно проводить эксперименты со скрещенными молекулярными пучками, благодаря чему ученые могут исследовать химические реакции, происходящие в космических молекулярных облаках. Эти эксперименты позволят лучше понять химическую эволюцию Вселенной и, возможно, пути происхождения самой жизни", — цитирует Азязова пресс-служба.
Создание новой установки велось с 2017 года под руководством профессора Международного университета Флориды (США) Александра Мебеля. Под компоненты установки и дополнительное оборудование в лаборатории был выделен целый зал, хотя главная авансцена для экспериментов — вакуумная камера размером около двух метров в длину и метр в высоту. "Сердцем" установки является высокотемпературный химический микрореактор в виде тоненькой керамической трубки длиной 20 миллиметров и внутренним диаметром 1 миллиметр, которая нагревается до 1500 кельвинов.