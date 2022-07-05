https://ria.ru/20220705/rynok-1800457248.html

Говорить о восстановлении потребительского рынка рано, заявил Решетников

Говорить о восстановлении потребительского рынка рано, заявил Решетников - РИА Новости, 05.07.2022

Говорить о восстановлении потребительского рынка рано, заявил Решетников

Ситуация на потребительском рынке РФ улучшилась, но говорить о стабилизации рано, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:34

2022-07-05T16:34

2022-07-05T16:52

россия

экономика

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ситуация на потребительском рынке РФ улучшилась, но говорить о стабилизации рано, сообщил министр экономического развития Максим Решетников."У нас, действительно, на потребительском рынке ситуация улучшилась, на последней неделе июня обороты контрольно-кассовой техники впервые вернулись к февральским значениям, даже чуть-чуть превысили их. Но, конечно, говорить о стабилизации пока рано", - сказал Решетников на заседании президиума правкомиссии по повышению экономики в условиях санкций.При этом, по словам, в реальном выражении обороты контрольно-кассовой техники все же отстают, и динамика июня в основном обусловлена фактором сезонности в туризме, в гостиничном бизнесе и в транспорте. "Начались отпуска и летний отдых", - пояснил он.Он вновь отметил, что слабость спроса остается главным риском для восстановления экономики. "Это подтверждает и дефляционный тренд в экономике, и замедление кредитования. Кредитный портфель физических лиц не растет, а по компаниям основной прирост идет за счет наших льготных программ кредитования. Одновременно растут депозиты, в условиях высоких реальных ставок и население, и компании не спешат тратить деньги, предпочитают их сберегать", - добавил министр.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)