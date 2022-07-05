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Говорить о восстановлении потребительского рынка рано, заявил Решетников - РИА Новости, 05.07.2022
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Говорить о восстановлении потребительского рынка рано, заявил Решетников
Говорить о восстановлении потребительского рынка рано, заявил Решетников - РИА Новости, 05.07.2022
Говорить о восстановлении потребительского рынка рано, заявил Решетников
Ситуация на потребительском рынке РФ улучшилась, но говорить о стабилизации рано, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:34
2022-07-05T16:52
россия
экономика
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ситуация на потребительском рынке РФ улучшилась, но говорить о стабилизации рано, сообщил министр экономического развития Максим Решетников."У нас, действительно, на потребительском рынке ситуация улучшилась, на последней неделе июня обороты контрольно-кассовой техники впервые вернулись к февральским значениям, даже чуть-чуть превысили их. Но, конечно, говорить о стабилизации пока рано", - сказал Решетников на заседании президиума правкомиссии по повышению экономики в условиях санкций.При этом, по словам, в реальном выражении обороты контрольно-кассовой техники все же отстают, и динамика июня в основном обусловлена фактором сезонности в туризме, в гостиничном бизнесе и в транспорте. "Начались отпуска и летний отдых", - пояснил он.Он вновь отметил, что слабость спроса остается главным риском для восстановления экономики. "Это подтверждает и дефляционный тренд в экономике, и замедление кредитования. Кредитный портфель физических лиц не растет, а по компаниям основной прирост идет за счет наших льготных программ кредитования. Одновременно растут депозиты, в условиях высоких реальных ставок и население, и компании не спешат тратить деньги, предпочитают их сберегать", - добавил министр.
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россия, экономика, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
16:34 05.07.2022 (обновлено: 16:52 05.07.2022)
 
Говорить о восстановлении потребительского рынка рано, заявил Решетников

Министр Решетников: говорить о полном восстановлении потребительского рынка в России рано

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ситуация на потребительском рынке РФ улучшилась, но говорить о стабилизации рано, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"У нас, действительно, на потребительском рынке ситуация улучшилась, на последней неделе июня обороты контрольно-кассовой техники впервые вернулись к февральским значениям, даже чуть-чуть превысили их. Но, конечно, говорить о стабилизации пока рано", - сказал Решетников на заседании президиума правкомиссии по повышению экономики в условиях санкций.
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При этом, по словам, в реальном выражении обороты контрольно-кассовой техники все же отстают, и динамика июня в основном обусловлена фактором сезонности в туризме, в гостиничном бизнесе и в транспорте. "Начались отпуска и летний отдых", - пояснил он.
Он вновь отметил, что слабость спроса остается главным риском для восстановления экономики. "Это подтверждает и дефляционный тренд в экономике, и замедление кредитования. Кредитный портфель физических лиц не растет, а по компаниям основной прирост идет за счет наших льготных программ кредитования. Одновременно растут депозиты, в условиях высоких реальных ставок и население, и компании не спешат тратить деньги, предпочитают их сберегать", - добавил министр.
 
РоссияЭкономикаМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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