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Патрушев: Япония активизирует реваншистские устремления в отношении Курил

Патрушев: Япония активизирует реваншистские устремления в отношении Курил - РИА Новости, 05.07.2022

Патрушев: Япония активизирует реваншистские устремления в отношении Курил

Япония активизирует свои реваншистские устремления в отношении Курильских островов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T07:11

2022-07-05T07:11

2022-07-05T07:36

япония

курильские острова

в мире

россия

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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Япония активизирует свои реваншистские устремления в отношении Курильских островов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Обстановка в пограничной сфере на территории Дальневосточного округа формируется в условиях наращивания США и их союзниками военного присутствия в Арктическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах, активизации реваншистских устремлений Японии в отношении Курильских островов, созданием новых военных блоков", - сказал Патрушев во вторник в Хабаровске на совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.

https://ria.ru/20220524/kurily-1790360168.html

япония

курильские острова

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

япония, курильские острова, в мире, россия