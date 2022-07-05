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Патрушев: Япония активизирует реваншистские устремления в отношении Курил
Патрушев: Япония активизирует реваншистские устремления в отношении Курил - РИА Новости, 05.07.2022
Патрушев: Япония активизирует реваншистские устремления в отношении Курил
Япония активизирует свои реваншистские устремления в отношении Курильских островов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T07:11
2022-07-05T07:11
2022-07-05T07:36
япония
курильские острова
в мире
россия
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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Япония активизирует свои реваншистские устремления в отношении Курильских островов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Обстановка в пограничной сфере на территории Дальневосточного округа формируется в условиях наращивания США и их союзниками военного присутствия в Арктическом и Азиатско-Тихоокеанском регионах, активизации реваншистских устремлений Японии в отношении Курильских островов, созданием новых военных блоков", - сказал Патрушев во вторник в Хабаровске на совещании по вопросам национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
япония, курильские острова, в мире, россия
07:11 05.07.2022 (обновлено: 07:36 05.07.2022)
Патрушев: Япония активизирует реваншистские устремления в отношении Курил
Секретарь Совбеза Патрушев: Токио активизирует реваншистские устремления в отношении Курил