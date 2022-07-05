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В Ишиме женщина бросила на улице восьмимесячного ребенка

В Ишиме женщина бросила на улице восьмимесячного ребенка - РИА Новости, 05.07.2022

В Ишиме женщина бросила на улице восьмимесячного ребенка

Полиция города Ишима в Тюменской области проводит доследственную проверку по сообщению о том, что женщина оставила на улице города 8-месячного ребенка,... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:53

2022-07-05T17:53

2022-07-05T17:53

россия

тюменская область

ишим

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ТЮМЕНЬ, 5 июл - РИА Новости. Полиция города Ишима в Тюменской области проводит доследственную проверку по сообщению о том, что женщина оставила на улице города 8-месячного ребенка, облпрокуратура взяла на контроль ход проверки.По данным областной больницы №4, вызов в скорую помощь поступил 4 июля в 22.49 (время местное), прибывшим на место происшествия врачам очевидица рассказала, что на ее глазах женщина оставила ребенка на улице и скрылась в неизвестном направлении. Восьмимесячного ребенка госпитализировали в соматическое отделение Областной больницы №4 (г. Ишим), его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, он получает необходимую медицинскую помощь. На вечер 5 июля родственники в больницу не обращались."По данному факту проводится доследственная проверка МО МВД России "Ишимский". Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты данной проверки", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.Отмечается, что ишимскому межрайонному прокурору поручено провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, "при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".

https://ria.ru/20220628/arest-1798693642.html

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тюменская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, тюменская область, ишим, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)