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В Ишиме женщина бросила на улице восьмимесячного ребенка - РИА Новости, 05.07.2022
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В Ишиме женщина бросила на улице восьмимесячного ребенка
В Ишиме женщина бросила на улице восьмимесячного ребенка - РИА Новости, 05.07.2022
В Ишиме женщина бросила на улице восьмимесячного ребенка
Полиция города Ишима в Тюменской области проводит доследственную проверку по сообщению о том, что женщина оставила на улице города 8-месячного ребенка,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:53
2022-07-05T17:53
россия
тюменская область
ишим
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ТЮМЕНЬ, 5 июл - РИА Новости. Полиция города Ишима в Тюменской области проводит доследственную проверку по сообщению о том, что женщина оставила на улице города 8-месячного ребенка, облпрокуратура взяла на контроль ход проверки.По данным областной больницы №4, вызов в скорую помощь поступил 4 июля в 22.49 (время местное), прибывшим на место происшествия врачам очевидица рассказала, что на ее глазах женщина оставила ребенка на улице и скрылась в неизвестном направлении. Восьмимесячного ребенка госпитализировали в соматическое отделение Областной больницы №4 (г. Ишим), его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, он получает необходимую медицинскую помощь. На вечер 5 июля родственники в больницу не обращались."По данному факту проводится доследственная проверка МО МВД России "Ишимский". Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты данной проверки", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.Отмечается, что ишимскому межрайонному прокурору поручено провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, "при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".
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россия
тюменская область
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россия, тюменская область, ишим, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:53 05.07.2022
 
В Ишиме женщина бросила на улице восьмимесячного ребенка

В Ишиме проверяют данные о том, что женщина оставила на улице восьмимесячного ребенка

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 5 июл - РИА Новости. Полиция города Ишима в Тюменской области проводит доследственную проверку по сообщению о том, что женщина оставила на улице города 8-месячного ребенка, облпрокуратура взяла на контроль ход проверки.
По данным областной больницы №4, вызов в скорую помощь поступил 4 июля в 22.49 (время местное), прибывшим на место происшествия врачам очевидица рассказала, что на ее глазах женщина оставила ребенка на улице и скрылась в неизвестном направлении. Восьмимесячного ребенка госпитализировали в соматическое отделение Областной больницы №4 (г. Ишим), его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, он получает необходимую медицинскую помощь. На вечер 5 июля родственники в больницу не обращались.
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"По данному факту проводится доследственная проверка МО МВД России "Ишимский". Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты данной проверки", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
Отмечается, что ишимскому межрайонному прокурору поручено провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, "при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".
 
РоссияТюменская областьИшимПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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