https://ria.ru/20220705/psb-1800309021.html

ПСБ упростил прием платежей для пользователей программы 1С

ПСБ упростил прием платежей для пользователей программы 1С - РИА Новости, 05.07.2022

ПСБ упростил прием платежей для пользователей программы 1С

ПСБ предложил своим клиентам - индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - возможность принимать платежи через Систему быстрых платежей (СБП) в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:20

2022-07-05T11:20

2022-07-05T11:20

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

россия

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МОСКВА, 5 июл- РИА Новости. ПСБ предложил своим клиентам - индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - возможность принимать платежи через Систему быстрых платежей (СБП) в программах 1С (программа для организации учета и хранения справочных данных в электронном виде), что упрощает процесс оплаты, повышает скорость зачисления средств на счет и позволяет экономить на услугах эквайринга, сообщает пресс-служба банка. "Новые форматы взаимодействия бизнеса со своими клиентами предполагают решения, которые не только упрощают ведение деятельности, но и позволяют экономить на эквайринге. Среди преимуществ интеграции СБП в программы 1С, которую обеспечивает ПСБ, стоит отметить возможность принимать платежи, оставаясь в привычной операционный среде, мгновенное зачисление денежных средств на счет, отсутствие необходимости в приобретении и обслуживании платежных терминалов, а также сниженные или нулевые комиссии за транзакции через Систему быстрых платежей", - сказал вице-президент - директор по эквайрингу ПСБ Никита Хомутов.

https://ria.ru/20220704/biznes-1800104416.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия