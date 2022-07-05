https://ria.ru/20220705/proisshestvie-1800409210.html

В Уфе инспекторы ГИБДД спасли из горящего особняка Шамовых мужчину с котом

В Уфе инспекторы ГИБДД спасли из горящего особняка Шамовых мужчину с котом - РИА Новости, 05.07.2022

В Уфе инспекторы ГИБДД спасли из горящего особняка Шамовых мужчину с котом

Инспекторы ГИБДД в Уфе спасли мужчину с котом из исторического особняка Шамовых, где произошел пожар. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:58

2022-07-05T14:58

2022-07-05T15:10

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УФА, 5 июл - РИА Новости. Инспекторы ГИБДД в Уфе спасли мужчину с котом из исторического особняка Шамовых, где произошел пожар.Пожар в старинном особняке Шамовых, который расположен в историческом центре города и признан объектом культурного наследия, произошел в понедельник.В мэрии сообщали, что в доме восемь квартир, семь из которых расселены в рамках республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, но остается не расселенной квартира №3, находящаяся в частной собственности. В городской администрации РИА Новости сообщали, что в там проживает квартиросъёмщик.В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что о пожаре спасателям сообщили инспекторы ГИБДД по Уфе капитан полиции Латыев Егор и старший лейтенант Володин Александр, которые первыми заметили дым из-под крыши старинного особняка.Ведомство в своем Telegram-канале опубликовало фотографию инспекторов со спасенным мужчиной. На кадрах молодой человек держит в руках кота.Согласно открытым данным, дом построен в начале XX века и является культурным и историческим памятником. С 1911 года в усадьбе жил видный уфимский купец Иван Шамов с семьей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220705/shakhta-1800372801.html

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происшествия, россия, уфа, гибдд мвд рф