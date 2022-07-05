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Из шахты в Кузбассе после обрушения породы вывели 188 человек
Из шахты в Кузбассе после обрушения породы вывели 188 человек - РИА Новости, 05.07.2022
Из шахты в Кузбассе после обрушения породы вывели 188 человек
После обрушения породы из шахты "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области вывели на поверхность 188 горняков, поиски еще двоих продолжаются, рассказали РИА... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:21
2022-07-05T14:21
2022-07-05T14:27
происшествия
россия
кемеровская область
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. После обрушения породы из шахты "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области вывели на поверхность 188 горняков, поиски еще двоих продолжаются, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, горноспасатели продолжают поиски еще двух человек.
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происшествия, россия, кемеровская область
14:21 05.07.2022 (обновлено: 14:27 05.07.2022)
Из шахты в Кузбассе после обрушения породы вывели 188 человек
МЧС: из шахты в Кузбассе после обрушения вывели 188 человек, поиски еще двоих продолжаются