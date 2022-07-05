https://ria.ru/20220705/proisshestvie-1800393483.html

Из шахты в Кузбассе после обрушения породы вывели 188 человек

Из шахты в Кузбассе после обрушения породы вывели 188 человек - РИА Новости, 05.07.2022

Из шахты в Кузбассе после обрушения породы вывели 188 человек

После обрушения породы из шахты "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области вывели на поверхность 188 горняков, поиски еще двоих продолжаются, рассказали РИА... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T14:21

2022-07-05T14:21

2022-07-05T14:27

происшествия

россия

кемеровская область

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. После обрушения породы из шахты "Распадская-Коксовая" в Кемеровской области вывели на поверхность 188 горняков, поиски еще двоих продолжаются, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.По его словам, горноспасатели продолжают поиски еще двух человек.

https://ria.ru/20220618/gornyaki-1796437480.html

россия

кемеровская область

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происшествия, россия, кемеровская область