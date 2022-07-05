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В шахте "Распадская-Коксовая" в момент обрушения породы было 125 человек - РИА Новости, 05.07.2022
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В шахте "Распадская-Коксовая" в момент обрушения породы было 125 человек
В шахте "Распадская-Коксовая" в момент обрушения породы было 125 человек - РИА Новости, 05.07.2022
В шахте "Распадская-Коксовая" в момент обрушения породы было 125 человек
В момент обрушения породы в шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе, по предварительной информации, под землей находились 125 горняков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:23
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происшествия
россия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 5 июл – РИА Новости. В момент обрушения породы в шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе, по предварительной информации, под землей находились 125 горняков, сообщили РИА Новости в администрации Междуреченского городского округа со ссылкой на начальника смены предприятия.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что 190 горняков выводят на поверхность из шахты "Распадская-Коксовая" в Кузбассе после обрушения породы.
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россия
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происшествия, россия, кемеровская область
13:23 05.07.2022 (обновлено: 13:29 05.07.2022)
 
В шахте "Распадская-Коксовая" в момент обрушения породы было 125 человек

Глава смены "Распадская-Коксовая": в шахте в момент обрушения находились 125 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШахтеры
Шахтеры - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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КЕМЕРОВО, 5 июл – РИА Новости. В момент обрушения породы в шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе, по предварительной информации, под землей находились 125 горняков, сообщили РИА Новости в администрации Междуреченского городского округа со ссылкой на начальника смены предприятия.
Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что 190 горняков выводят на поверхность из шахты "Распадская-Коксовая" в Кузбассе после обрушения породы.
"По предварительной информации от начальника смены шахты "Распадской-Коксовой", 125 (горняков – ред.) в шахте находилось, их эвакуируют. Часть выработки обрушилась. Один пострадавший", - рассказали РИА Новости в администрации.
Шахтеры донецкой шахты имени Засядько - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
13:06
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточило шахту имени Засядько
 
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