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В шахте "Распадская-Коксовая" в момент обрушения породы было 125 человек
В шахте "Распадская-Коксовая" в момент обрушения породы было 125 человек - РИА Новости, 05.07.2022
В шахте "Распадская-Коксовая" в момент обрушения породы было 125 человек
В момент обрушения породы в шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе, по предварительной информации, под землей находились 125 горняков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:23
2022-07-05T13:23
2022-07-05T13:29
происшествия
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КЕМЕРОВО, 5 июл – РИА Новости. В момент обрушения породы в шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе, по предварительной информации, под землей находились 125 горняков, сообщили РИА Новости в администрации Междуреченского городского округа со ссылкой на начальника смены предприятия.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что 190 горняков выводят на поверхность из шахты "Распадская-Коксовая" в Кузбассе после обрушения породы.
https://ria.ru/20220705/shakhta-1800368831.html
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происшествия, россия, кемеровская область
13:23 05.07.2022 (обновлено: 13:29 05.07.2022)
В шахте "Распадская-Коксовая" в момент обрушения породы было 125 человек
Глава смены "Распадская-Коксовая": в шахте в момент обрушения находились 125 человек