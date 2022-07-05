https://ria.ru/20220705/proisshestvie-1800373687.html

В шахте "Распадская-Коксовая" в момент обрушения породы было 125 человек

В шахте "Распадская-Коксовая" в момент обрушения породы было 125 человек - РИА Новости, 05.07.2022

В шахте "Распадская-Коксовая" в момент обрушения породы было 125 человек

В момент обрушения породы в шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе, по предварительной информации, под землей находились 125 горняков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:23

2022-07-05T13:23

2022-07-05T13:29

происшествия

россия

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785055202_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_73858edaf1fc67585219b84c63df76a4.jpg

КЕМЕРОВО, 5 июл – РИА Новости. В момент обрушения породы в шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе, по предварительной информации, под землей находились 125 горняков, сообщили РИА Новости в администрации Междуреченского городского округа со ссылкой на начальника смены предприятия.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что 190 горняков выводят на поверхность из шахты "Распадская-Коксовая" в Кузбассе после обрушения породы.

https://ria.ru/20220705/shakhta-1800368831.html

россия

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, кемеровская область