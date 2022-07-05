https://ria.ru/20220705/proisshestvie-1800352301.html

Среди туристов из России пострадавших из-за аварии в Турции нет

Среди туристов из России пострадавших из-за аварии в Турции нет - РИА Новости, 05.07.2022

Среди туристов из России пострадавших из-за аварии в Турции нет

Российских туристов, пострадавших в аварии в Турции, в сопровождении гида доставили в клинику, серьезных травм и повреждений нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:36

2022-07-05T12:36

2022-07-05T12:39

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российских туристов, пострадавших в аварии в Турции, в сопровождении гида доставили в клинику, серьезных травм и повреждений нет, сообщили РИА Новости в туроператоре Fun&Sun.Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Анталье, трое из них, предположительно, россияне, сообщил во вторник Гостелеканал TRT. Пострадавшие доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи. Полиция проводит расследование дорожной аварии.

https://ria.ru/20220703/gruzovik-1799855690.html

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в мире, турция, россия, туризм, новости - туризм, анталья (провинция)