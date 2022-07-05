12:36 05.07.2022 (обновлено: 12:39 05.07.2022)
Среди туристов из России пострадавших из-за аварии в Турции нет
Туроператор Fun&Sun: среди туристов из России пострадавших из-за аварии в Турции нет
© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российских туристов, пострадавших в аварии в Турции, в сопровождении гида доставили в клинику, серьезных травм и повреждений нет, сообщили РИА Новости в туроператоре Fun&Sun.
Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Анталье, трое из них, предположительно, россияне, сообщил во вторник Гостелеканал TRT. Пострадавшие доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи. Полиция проводит расследование дорожной аварии.
"Причиной ДТП на трассе Анталья – Сейдишехи стал выезд на встречную полосу легкового автомобиля, который столкнулся с микроавтобусом, перевозившим туристов. Серьезных травм и повреждений у туристов нет. К решению ситуации подключилась страховая компания. Туристы, которым потребовалась помощь медиков, были в сопровождении гида доставлены в клинику для осмотра. У одной пострадавшей был диагностирован перелом руки. Ей оказана медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе туроператора.