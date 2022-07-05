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Среди туристов из России пострадавших из-за аварии в Турции нет - РИА Новости, 05.07.2022
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Туризм
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Среди туристов из России пострадавших из-за аварии в Турции нет
Среди туристов из России пострадавших из-за аварии в Турции нет - РИА Новости, 05.07.2022
Среди туристов из России пострадавших из-за аварии в Турции нет
Российских туристов, пострадавших в аварии в Турции, в сопровождении гида доставили в клинику, серьезных травм и повреждений нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:36
2022-07-05T12:39
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анталья (провинция)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российских туристов, пострадавших в аварии в Турции, в сопровождении гида доставили в клинику, серьезных травм и повреждений нет, сообщили РИА Новости в туроператоре Fun&amp;Sun.Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Анталье, трое из них, предположительно, россияне, сообщил во вторник Гостелеканал TRT. Пострадавшие доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи. Полиция проводит расследование дорожной аварии.
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в мире, турция, россия, туризм, новости - туризм, анталья (провинция)
12:36 05.07.2022 (обновлено: 12:39 05.07.2022)
 
Среди туристов из России пострадавших из-за аварии в Турции нет

Туроператор Fun&Sun: среди туристов из России пострадавших из-за аварии в Турции нет

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российских туристов, пострадавших в аварии в Турции, в сопровождении гида доставили в клинику, серьезных травм и повреждений нет, сообщили РИА Новости в туроператоре Fun&Sun.
Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Анталье, трое из них, предположительно, россияне, сообщил во вторник Гостелеканал TRT. Пострадавшие доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи. Полиция проводит расследование дорожной аварии.
Автомобиль полиции и пожарная машина - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 05:13
В США при аварии на авиашоу погиб водитель реактивного грузовика
"Причиной ДТП на трассе Анталья – Сейдишехи стал выезд на встречную полосу легкового автомобиля, который столкнулся с микроавтобусом, перевозившим туристов. Серьезных травм и повреждений у туристов нет. К решению ситуации подключилась страховая компания. Туристы, которым потребовалась помощь медиков, были в сопровождении гида доставлены в клинику для осмотра. У одной пострадавшей был диагностирован перелом руки. Ей оказана медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе туроператора.
 
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