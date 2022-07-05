12:24 05.07.2022 (обновлено: 12:25 05.07.2022)
Замначальника Крымской таможни задержали за превышение полномочий
СУСК по республике Крым: замначальника Крымской таможни задержан за превышение полномочий
© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Заместитель начальника таможни Крыма, отвечавший за тыловое обеспечение, обвиняется в превышении полномочий, суд отправил его под домашний арест, сообщило СУСК РФ по республике Крым.
"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Крымской таможни – начальника отдела тылового обеспечения. Органами следствия в настоящее время ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.
Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении и.о. генерального директора фирмы, обвиняемой в мошенничестве. Оба фигуранта задержаны.
По версии следствия, чиновник подписал акты о приеме работ по капремонту ведомственного здания в Евпатории, на основании которых Крымской таможней фирме-подрядчику были перечислены денежные средства в полном объеме. Согласно результатам экспертизы, стоимость фактически невыполненных работ по госконтракту превысила 3,5 миллиона рублей.
Судом обоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.