https://ria.ru/20220705/proisshestvie-1800345547.html

Замначальника Крымской таможни задержали за превышение полномочий

Замначальника Крымской таможни задержали за превышение полномочий - РИА Новости, 05.07.2022

Замначальника Крымской таможни задержали за превышение полномочий

Заместитель начальника таможни Крыма, отвечавший за тыловое обеспечение, обвиняется в превышении полномочий, суд отправил его под домашний арест, сообщило СУСК... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:24

2022-07-05T12:24

2022-07-05T12:25

происшествия

россия

евпатория

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Заместитель начальника таможни Крыма, отвечавший за тыловое обеспечение, обвиняется в превышении полномочий, суд отправил его под домашний арест, сообщило СУСК РФ по республике Крым.Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении и.о. генерального директора фирмы, обвиняемой в мошенничестве. Оба фигуранта задержаны.По версии следствия, чиновник подписал акты о приеме работ по капремонту ведомственного здания в Евпатории, на основании которых Крымской таможней фирме-подрядчику были перечислены денежные средства в полном объеме. Согласно результатам экспертизы, стоимость фактически невыполненных работ по госконтракту превысила 3,5 миллиона рублей.Судом обоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

https://ria.ru/20220325/rastrata-1779980897.html

https://ria.ru/20220705/sud-1800320730.html

россия

евпатория

республика крым

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происшествия, россия, евпатория, республика крым