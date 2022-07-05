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Замначальника Крымской таможни задержали за превышение полномочий - РИА Новости, 05.07.2022
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Замначальника Крымской таможни задержали за превышение полномочий
Замначальника Крымской таможни задержали за превышение полномочий - РИА Новости, 05.07.2022
Замначальника Крымской таможни задержали за превышение полномочий
Заместитель начальника таможни Крыма, отвечавший за тыловое обеспечение, обвиняется в превышении полномочий, суд отправил его под домашний арест, сообщило СУСК... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:24
2022-07-05T12:25
происшествия
россия
евпатория
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Заместитель начальника таможни Крыма, отвечавший за тыловое обеспечение, обвиняется в превышении полномочий, суд отправил его под домашний арест, сообщило СУСК РФ по республике Крым.Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении и.о. генерального директора фирмы, обвиняемой в мошенничестве. Оба фигуранта задержаны.По версии следствия, чиновник подписал акты о приеме работ по капремонту ведомственного здания в Евпатории, на основании которых Крымской таможней фирме-подрядчику были перечислены денежные средства в полном объеме. Согласно результатам экспертизы, стоимость фактически невыполненных работ по госконтракту превысила 3,5 миллиона рублей.Судом обоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
https://ria.ru/20220325/rastrata-1779980897.html
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происшествия, россия, евпатория, республика крым
12:24 05.07.2022 (обновлено: 12:25 05.07.2022)
 
Замначальника Крымской таможни задержали за превышение полномочий

СУСК по республике Крым: замначальника Крымской таможни задержан за превышение полномочий

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Заместитель начальника таможни Крыма, отвечавший за тыловое обеспечение, обвиняется в превышении полномочий, суд отправил его под домашний арест, сообщило СУСК РФ по республике Крым.
"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Крымской таможни – начальника отдела тылового обеспечения. Органами следствия в настоящее время ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - сообщили в ведомстве.
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Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении и.о. генерального директора фирмы, обвиняемой в мошенничестве. Оба фигуранта задержаны.
По версии следствия, чиновник подписал акты о приеме работ по капремонту ведомственного здания в Евпатории, на основании которых Крымской таможней фирме-подрядчику были перечислены денежные средства в полном объеме. Согласно результатам экспертизы, стоимость фактически невыполненных работ по госконтракту превысила 3,5 миллиона рублей.
Судом обоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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