https://ria.ru/20220705/produkty-1800543988.html

Британцев шокировали "предметы роскоши" в продуктовом магазине

Британцев шокировали "предметы роскоши" в продуктовом магазине - РИА Новости, 05.07.2022

Британцев шокировали "предметы роскоши" в продуктовом магазине

Читатели Daily Mail продолжаю обсуждать резкий скачок цен в продуктовых магазинах и массовую установку на товарах специальных устройств, предотвращающих их... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T22:14

2022-07-05T22:14

2022-07-05T23:29

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail продолжаю обсуждать резкий скачок цен в продуктовых магазинах и массовую установку на товарах специальных устройств, предотвращающих их кражу.В статье говорится, что стремительное подорожание превратило сыр, масло, мясо и детские смеси в настоящие деликатесы, которые может позволить себе далеко не каждый британец."Это цена, которую мы платим за дружбу с США. Развязанные ими войны, от которых выигрывает лишь один процент населения, поставят нас на край пропасти, если мы не объединимся и не перестанем верить пропагандистам", — написал один из комментаторов. "Страдания большинства начнутся только в октябре, а в следующем году все станет лишь еще хуже. К сожалению, правительству едва ли удается контролировать ситуацию", —отметил еще один пользователь."Не удивительно, что Шотландия захотела отделиться. Английские власти — шайка воров и преступников", — возмутился второй."Детское питание не должно быть предметом роскоши, это жизненно необходимая вещь!" — заключил третий.Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз на этот год и ожидает ее ускорения до 10,25 процента в четвертом квартале, что может стать историческим рекордом. Миллионы британских семей столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ — на 700 фунтов в год — после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54 процента.

https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800130172.html

https://ria.ru/20220701/dzhonson-1799675743.html

https://ria.ru/20220626/britantsy-1798276083.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, великобритания, экономика, украина, шотландия, сша