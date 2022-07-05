Рейтинг@Mail.ru
Британцев шокировали "предметы роскоши" в продуктовом магазине - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/produkty-1800543988.html
Британцев шокировали "предметы роскоши" в продуктовом магазине
Британцев шокировали "предметы роскоши" в продуктовом магазине - РИА Новости, 05.07.2022
Британцев шокировали "предметы роскоши" в продуктовом магазине
Читатели Daily Mail продолжаю обсуждать резкий скачок цен в продуктовых магазинах и массовую установку на товарах специальных устройств, предотвращающих их... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T22:14
2022-07-05T23:29
в мире
великобритания
экономика
украина
шотландия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784650247_0:120:3000:1808_1920x0_80_0_0_6da855b096b0b5d973f02d352698e7aa.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail продолжаю обсуждать резкий скачок цен в продуктовых магазинах и массовую установку на товарах специальных устройств, предотвращающих их кражу.В статье говорится, что стремительное подорожание превратило сыр, масло, мясо и детские смеси в настоящие деликатесы, которые может позволить себе далеко не каждый британец."Это цена, которую мы платим за дружбу с США. Развязанные ими войны, от которых выигрывает лишь один процент населения, поставят нас на край пропасти, если мы не объединимся и не перестанем верить пропагандистам", — написал один из комментаторов. "Страдания большинства начнутся только в октябре, а в следующем году все станет лишь еще хуже. К сожалению, правительству едва ли удается контролировать ситуацию", —отметил еще один пользователь."Не удивительно, что Шотландия захотела отделиться. Английские власти — шайка воров и преступников", — возмутился второй."Детское питание не должно быть предметом роскоши, это жизненно необходимая вещь!" — заключил третий.Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз на этот год и ожидает ее ускорения до 10,25 процента в четвертом квартале, что может стать историческим рекордом. Миллионы британских семей столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ — на 700 фунтов в год — после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54 процента.
https://ria.ru/20220704/sanktsii-1800130172.html
https://ria.ru/20220701/dzhonson-1799675743.html
https://ria.ru/20220626/britantsy-1798276083.html
великобритания
украина
шотландия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784650247_97:0:2764:2000_1920x0_80_0_0_ffcd3073a20157eaec7931fc166524e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, экономика, украина, шотландия, сша
22:14 05.07.2022 (обновлено: 23:29 05.07.2022)
 
Британцев шокировали "предметы роскоши" в продуктовом магазине

Читатели Daily Mail раскритиковали появление на продуктах устройств против кражи

© AP Photo / Nam Y. HuhПокупатели в продуктовом магазине
Покупатели в продуктовом магазине - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Nam Y. Huh
Покупатели в продуктовом магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail продолжаю обсуждать резкий скачок цен в продуктовых магазинах и массовую установку на товарах специальных устройств, предотвращающих их кражу.
В статье говорится, что стремительное подорожание превратило сыр, масло, мясо и детские смеси в настоящие деликатесы, которые может позволить себе далеко не каждый британец.
Вид на здание парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 15:33
"Кто же знал?" Британцы раскрыли неожиданный замысел санкций против России
"Это цена, которую мы платим за дружбу с США. Развязанные ими войны, от которых выигрывает лишь один процент населения, поставят нас на край пропасти, если мы не объединимся и не перестанем верить пропагандистам", — написал один из комментаторов.

"Если конфликт на Украине продолжится, то могут произойти вещи и похуже. Скажите премьер-министру, чтобы он перестал поддерживать Киев и подумал о людях. Скоро наступит зима, и если не будет российского газа, то мы будем страдать только сильнее", — добавил второй.

"Страдания большинства начнутся только в октябре, а в следующем году все станет лишь еще хуже. К сожалению, правительству едва ли удается контролировать ситуацию", —отметил еще один пользователь.
"Не удивительно, что Шотландия захотела отделиться. Английские власти — шайка воров и преступников", — возмутился второй.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 18:42
Британцы высказали Джонсону неприятную правду после комментария Путина
"Детское питание не должно быть предметом роскоши, это жизненно необходимая вещь!" — заключил третий.
Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз на этот год и ожидает ее ускорения до 10,25 процента в четвертом квартале, что может стать историческим рекордом. Миллионы британских семей столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ — на 700 фунтов в год — после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54 процента.
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 21:59
"Что за дети". Британцы высмеяли лидеров G7, захотевших фото "круче Путина"
 
В миреВеликобританияЭкономикаУкраинаШотландияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала