22:14 05.07.2022 (обновлено: 23:29 05.07.2022)
Британцев шокировали "предметы роскоши" в продуктовом магазине
Читатели Daily Mail раскритиковали появление на продуктах устройств против кражи
© AP Photo / Nam Y. HuhПокупатели в продуктовом магазине
© AP Photo / Nam Y. Huh
Покупатели в продуктовом магазине. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail продолжаю обсуждать резкий скачок цен в продуктовых магазинах и массовую установку на товарах специальных устройств, предотвращающих их кражу.
В статье говорится, что стремительное подорожание превратило сыр, масло, мясо и детские смеси в настоящие деликатесы, которые может позволить себе далеко не каждый британец.
"Это цена, которую мы платим за дружбу с США. Развязанные ими войны, от которых выигрывает лишь один процент населения, поставят нас на край пропасти, если мы не объединимся и не перестанем верить пропагандистам", — написал один из комментаторов.
"Если конфликт на Украине продолжится, то могут произойти вещи и похуже. Скажите премьер-министру, чтобы он перестал поддерживать Киев и подумал о людях. Скоро наступит зима, и если не будет российского газа, то мы будем страдать только сильнее", — добавил второй.
"Страдания большинства начнутся только в октябре, а в следующем году все станет лишь еще хуже. К сожалению, правительству едва ли удается контролировать ситуацию", —отметил еще один пользователь.
"Не удивительно, что Шотландия захотела отделиться. Английские власти — шайка воров и преступников", — возмутился второй.
"Детское питание не должно быть предметом роскоши, это жизненно необходимая вещь!" — заключил третий.
Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз на этот год и ожидает ее ускорения до 10,25 процента в четвертом квартале, что может стать историческим рекордом. Миллионы британских семей столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ — на 700 фунтов в год — после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54 процента.