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Фонд Кадырова доставил продукты и лекарства в Лисичанск

Фонд Кадырова доставил продукты и лекарства в Лисичанск - РИА Новости, 05.07.2022

Фонд Кадырова доставил продукты и лекарства в Лисичанск

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более 50 тонн продуктов питания и лекарств доставил в Лисичанск Региональный общественный фонд имени Героя России... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T00:17

2022-07-05T00:17

2022-07-05T00:30

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более 50 тонн продуктов питания и лекарств доставил в Лисичанск Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль Лисичанска - последнего крупного населенного пункта, занимаемого украинскими силовиками. Глава ЛНР позже заявил о полном освобождении республики."Узнав о нуждах жителей совсем недавно освобождённого города, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в максимально сжатые сроки доставил свыше 50 тонн продуктов питания и лекарственных препаратов. В рамках очередной беспрецедентной благотворительной акции от РОФ 25 доверху набитых грузовиков заехали сегодня в Лисичанск", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что таким образом, жителям раздали муку, рис, сахар, макароны, масло и многое другое. Также доставили медикаменты, противовирусные, антибактериальные препараты. Помимо этого, около 1 тысячи семей получили финансовую помощь."Как правило, на только что освобождённых территориях наблюдается острый продовольственный кризис. Это связано с тем, что националисты заблаговременно перекрывают все возможные пути доставки продуктов питания и жизненно необходимых медикаментов. В этой связи мы в первую очередь обращаем на это самое пристальное внимание", - отметил Кадыров.

https://ria.ru/20220704/gumpomosch-1800221453.html

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Максим Горбачев

лисичанск, луганская народная республика, россия, в мире