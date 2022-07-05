https://ria.ru/20220705/produkty-1800232371.html
Фонд Кадырова доставил продукты и лекарства в Лисичанск
Фонд Кадырова доставил продукты и лекарства в Лисичанск - РИА Новости, 05.07.2022
Фонд Кадырова доставил продукты и лекарства в Лисичанск
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более 50 тонн продуктов питания и лекарств доставил в Лисичанск Региональный общественный фонд имени Героя России... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T00:17
2022-07-05T00:17
2022-07-05T00:30
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более 50 тонн продуктов питания и лекарств доставил в Лисичанск Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль Лисичанска - последнего крупного населенного пункта, занимаемого украинскими силовиками. Глава ЛНР позже заявил о полном освобождении республики."Узнав о нуждах жителей совсем недавно освобождённого города, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в максимально сжатые сроки доставил свыше 50 тонн продуктов питания и лекарственных препаратов. В рамках очередной беспрецедентной благотворительной акции от РОФ 25 доверху набитых грузовиков заехали сегодня в Лисичанск", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что таким образом, жителям раздали муку, рис, сахар, макароны, масло и многое другое. Также доставили медикаменты, противовирусные, антибактериальные препараты. Помимо этого, около 1 тысячи семей получили финансовую помощь."Как правило, на только что освобождённых территориях наблюдается острый продовольственный кризис. Это связано с тем, что националисты заблаговременно перекрывают все возможные пути доставки продуктов питания и жизненно необходимых медикаментов. В этой связи мы в первую очередь обращаем на это самое пристальное внимание", - отметил Кадыров.
https://ria.ru/20220704/gumpomosch-1800221453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, луганская народная республика, россия, в мире
00:17 05.07.2022 (обновлено: 00:30 05.07.2022)
Фонд Кадырова доставил продукты и лекарства в Лисичанск
Фонд Кадырова доставил более 50 тонн продуктов питания и лекарств в Лисичанск
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил
, что более 50 тонн продуктов питания и лекарств доставил в Лисичанск Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.
Ранее Народная милиция ЛНР
заявила о взятии под контроль Лисичанска
- последнего крупного населенного пункта, занимаемого украинскими силовиками. Глава ЛНР позже заявил о полном освобождении республики.
"Узнав о нуждах жителей совсем недавно освобождённого города, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в максимально сжатые сроки доставил свыше 50 тонн продуктов питания и лекарственных препаратов. В рамках очередной беспрецедентной благотворительной акции от РОФ 25 доверху набитых грузовиков заехали сегодня в Лисичанск", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что таким образом, жителям раздали муку, рис, сахар, макароны, масло и многое другое. Также доставили медикаменты, противовирусные, антибактериальные препараты. Помимо этого, около 1 тысячи семей получили финансовую помощь.
"Как правило, на только что освобождённых территориях наблюдается острый продовольственный кризис. Это связано с тем, что националисты заблаговременно перекрывают все возможные пути доставки продуктов питания и жизненно необходимых медикаментов. В этой связи мы в первую очередь обращаем на это самое пристальное внимание", - отметил Кадыров.