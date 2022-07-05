https://ria.ru/20220705/prichaly-1800283959.html

В Москве начались работы по очистке и углублению дна акваторий причалов

В Москве начались работы по очистке и углублению дна акваторий причалов - РИА Новости, 05.07.2022

В Москве начались работы по очистке и углублению дна акваторий причалов

Работы по очистке и углублению дна акваторий начались на пассажирских причалах Москвы-реки, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T09:56

2022-07-05T09:56

2022-07-05T09:56

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москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Работы по очистке и углублению дна акваторий начались на пассажирских причалах Москвы-реки, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к гидротехническим работам по очистке и углублению акваторий пассажирских причалов", - рассказал Бирюков.По его словам, до завершения навигации планируется углубить дно трех причалов и очистить еще 17. Для бесперебойной работы судоходства мероприятия проводятся в будни в утреннее время.Заммэра пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов. Он отметил, что перед началом очистки водолазы проводят обследование дна, работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора."В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений", - уточнил Бирюков.Кроме того, глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что извлеченные предметы и мусор перемещают на берег и утилизируют. Донный грунт высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.

https://ria.ru/20220530/teplokhody-1791643255.html

https://realty.ria.ru/20210412/prichal-1727837734.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков