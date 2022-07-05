https://ria.ru/20220705/prichaly-1800283959.html
В Москве начались работы по очистке и углублению дна акваторий причалов
В Москве начались работы по очистке и углублению дна акваторий причалов - РИА Новости, 05.07.2022
В Москве начались работы по очистке и углублению дна акваторий причалов
Работы по очистке и углублению дна акваторий начались на пассажирских причалах Москвы-реки, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T09:56
2022-07-05T09:56
2022-07-05T09:56
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москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Работы по очистке и углублению дна акваторий начались на пассажирских причалах Москвы-реки, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к гидротехническим работам по очистке и углублению акваторий пассажирских причалов", - рассказал Бирюков.По его словам, до завершения навигации планируется углубить дно трех причалов и очистить еще 17. Для бесперебойной работы судоходства мероприятия проводятся в будни в утреннее время.Заммэра пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов. Он отметил, что перед началом очистки водолазы проводят обследование дна, работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора."В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений", - уточнил Бирюков.Кроме того, глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что извлеченные предметы и мусор перемещают на берег и утилизируют. Донный грунт высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.
https://ria.ru/20220530/teplokhody-1791643255.html
https://realty.ria.ru/20210412/prichal-1727837734.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
В Москве начались работы по очистке и углублению дна акваторий причалов
Заммэра Москвы Бирюков: в столице начались работы по очистке дна акваторий причалов
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Работы по очистке и углублению дна акваторий начались на пассажирских причалах Москвы-реки, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к гидротехническим работам по очистке и углублению акваторий пассажирских причалов", - рассказал Бирюков.
По его словам, до завершения навигации планируется углубить дно трех причалов и очистить еще 17. Для бесперебойной работы судоходства мероприятия проводятся в будни в утреннее время.
Заммэра пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов. Он отметил, что перед началом очистки водолазы проводят обследование дна, работы ведутся с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора.
"В более сложных мероприятиях по углублению дна задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений", - уточнил Бирюков.
Кроме того, глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что извлеченные предметы и мусор перемещают на берег и утилизируют. Донный грунт высушивают в контейнерах и отвозят на специальный полигон.