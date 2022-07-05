https://ria.ru/20220705/priamure-1800246421.html

В Приамурье пропал 11-летний ребенок, его рюкзак нашли у реки

В Приамурье пропал 11-летний ребенок, его рюкзак нашли у реки - РИА Новости, 05.07.2022

В Приамурье пропал 11-летний ребенок, его рюкзак нашли у реки

Одиннадцатилетний мальчик 4 июля пропал в Мазановском районе Приамурья, его вещи найдены у протоки реки Зея, сообщает областная прокуратура. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T06:13

2022-07-05T06:13

2022-07-05T06:18

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик 4 июля пропал в Мазановском районе Приамурья, его вещи найдены у протоки реки Зея, сообщает областная прокуратура.На территории села Новокиевка и села Новокиевский Увал идут поиски на воде.Прокуратура Мазановского района проверит исполнение законодательства о безопасности на воде и о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Также проводится доследственная проверка по факту исчезновения мальчика.

https://ria.ru/20220704/primore-1799986939.html

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2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия