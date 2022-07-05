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В Приамурье пропал 11-летний ребенок, его рюкзак нашли у реки - РИА Новости, 05.07.2022
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В Приамурье пропал 11-летний ребенок, его рюкзак нашли у реки
В Приамурье пропал 11-летний ребенок, его рюкзак нашли у реки - РИА Новости, 05.07.2022
В Приамурье пропал 11-летний ребенок, его рюкзак нашли у реки
Одиннадцатилетний мальчик 4 июля пропал в Мазановском районе Приамурья, его вещи найдены у протоки реки Зея, сообщает областная прокуратура. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T06:13
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происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик 4 июля пропал в Мазановском районе Приамурья, его вещи найдены у протоки реки Зея, сообщает областная прокуратура.На территории села Новокиевка и села Новокиевский Увал идут поиски на воде.Прокуратура Мазановского района проверит исполнение законодательства о безопасности на воде и о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Также проводится доследственная проверка по факту исчезновения мальчика.
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происшествия
06:13 05.07.2022 (обновлено: 06:18 05.07.2022)
 
В Приамурье пропал 11-летний ребенок, его рюкзак нашли у реки

В Приамурье 4 июля пропал 11-летний мальчик, его рюкзак нашли у реки Зея

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Одиннадцатилетний мальчик 4 июля пропал в Мазановском районе Приамурья, его вещи найдены у протоки реки Зея, сообщает областная прокуратура.
"Установлено, что мальчик, проживающий совместно с родителями в селе Новокиевский Увал, 4 июля в дневное время ушел из дома и не вернулся. В ходе осмотра сотрудники территориального отдела полиции обнаружили на берегу протоки реки Зея рюкзак с личными вещами несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
На территории села Новокиевка и села Новокиевский Увал идут поиски на воде.
Прокуратура Мазановского района проверит исполнение законодательства о безопасности на воде и о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Также проводится доследственная проверка по факту исчезновения мальчика.
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