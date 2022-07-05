https://ria.ru/20220705/predstavitelstva-1800475198.html

РЭЦ расширяет географию своих представительств в дружественные странах

РЭЦ расширяет географию своих представительств в дружественные странах - РИА Новости, 05.07.2022

РЭЦ расширяет географию своих представительств в дружественные странах

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) расширяет географию своих представительств в дружественных странах, рассказала старший управляющий директор по... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:21

2022-07-05T17:21

2022-07-05T17:35

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

иннопром

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) расширяет географию своих представительств в дружественных странах, рассказала старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова."Сейчас Группа РЭЦ уделяет особое внимание развитию новых торговых отношений и укреплению существующих с нашими надежными странами-партнерами. Наша зарубежная сеть включает в себя представительства в 10 странах: Китай, Узбекистан, Вьетнам, Казахстан, Азербайджан, Турция, Индия, Белоруссия, Таджикистан, ОАЭ. Отвечая на новые вызовы, в этом году мы усилили деятельность группы РЭЦ в Армении и в Иране – уже начали свою работу два новых зарубежных представителя РЭЦ", - сказала Тагирова на панельной дискуссии "ВЭД-2022: новые вызовы и возможности для экспортеров и импортеров" на международной промышленной выставке "Иннопром".Она добавила, что в мае начал свою работу представитель в Армении, а в течение 2022 года также откроется представительство в Иране.Тагирова также подчеркнула важность взаимодействия РЭЦ с аналогичными экспортно-импортными институтами за рубежом. В частности, она отметила поддержку партнеров из национального органа Армении по продвижению инвестиций "Энтерпрайз Армения", обратившись с благодарностью к министру экономики республики Вагану Керобяну.

https://ria.ru/20220701/rets-1799518952.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, иннопром