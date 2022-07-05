17:21 05.07.2022 (обновлено: 17:35 05.07.2022)
РЭЦ расширяет географию своих представительств в дружественные странах
© РИА Новости / Виталий БелоусовУправляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова на панельной дискуссии "ВЭД-2022: новые вызовы и возможности для экспортеров и импортеров"
Управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова на панельной дискуссии "ВЭД-2022: новые вызовы и возможности для экспортеров и импортеров"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) расширяет географию своих представительств в дружественных странах, рассказала старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети РЭЦ Ксения Тагирова.
"Сейчас Группа РЭЦ уделяет особое внимание развитию новых торговых отношений и укреплению существующих с нашими надежными странами-партнерами. Наша зарубежная сеть включает в себя представительства в 10 странах: Китай, Узбекистан, Вьетнам, Казахстан, Азербайджан, Турция, Индия, Белоруссия, Таджикистан, ОАЭ. Отвечая на новые вызовы, в этом году мы усилили деятельность группы РЭЦ в Армении и в Иране – уже начали свою работу два новых зарубежных представителя РЭЦ", - сказала Тагирова на панельной дискуссии "ВЭД-2022: новые вызовы и возможности для экспортеров и импортеров" на международной промышленной выставке "Иннопром".
Она добавила, что в мае начал свою работу представитель в Армении, а в течение 2022 года также откроется представительство в Иране.
Тагирова также подчеркнула важность взаимодействия РЭЦ с аналогичными экспортно-импортными институтами за рубежом. В частности, она отметила поддержку партнеров из национального органа Армении по продвижению инвестиций "Энтерпрайз Армения", обратившись с благодарностью к министру экономики республики Вагану Керобяну.
"Сейчас Группа РЭЦ уделяет особое внимание развитию новых торговых отношений и укреплению существующих с нашими надежными странами-партнерами. Наша зарубежная сеть включает в себя представительства в 10 странах: Китай, Узбекистан, Вьетнам, Казахстан, Азербайджан, Турция, Индия, Белоруссия, Таджикистан, ОАЭ. Отвечая на новые вызовы, в этом году мы усилили деятельность группы РЭЦ в Армении и в Иране – уже начали свою работу два новых зарубежных представителя РЭЦ", - сказала Тагирова на панельной дискуссии "ВЭД-2022: новые вызовы и возможности для экспортеров и импортеров" на международной промышленной выставке "Иннопром".
Она добавила, что в мае начал свою работу представитель в Армении, а в течение 2022 года также откроется представительство в Иране.
Тагирова также подчеркнула важность взаимодействия РЭЦ с аналогичными экспортно-импортными институтами за рубежом. В частности, она отметила поддержку партнеров из национального органа Армении по продвижению инвестиций "Энтерпрайз Армения", обратившись с благодарностью к министру экономики республики Вагану Керобяну.