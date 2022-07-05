https://ria.ru/20220705/prazdnik-1800543834.html

В посольстве России в Словакии почтили память святых Кирилла и Мефодия

В посольстве России в Словакии почтили память святых Кирилла и Мефодия - РИА Новости, 05.07.2022

В посольстве России в Словакии почтили память святых Кирилла и Мефодия

Сотрудники посольства РФ вместе с коллегами из дипмиссий Белоруссии и Сербии возложили во вторник цветы к памятнику святым Кириллу и Мефодию, в их честь день 5... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T22:13

2022-07-05T22:13

2022-07-05T22:13

словакия

белоруссия

россия

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ПРАГА, 5 июл – РИА Новости. Сотрудники посольства РФ вместе с коллегами из дипмиссий Белоруссии и Сербии возложили во вторник цветы к памятнику святым Кириллу и Мефодию, в их честь день 5 июля ежегодно отмечается в Словакии как национальный праздник, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства Виталий Житнюк."Пятое июля в Словакии отмечается как национальный праздник день святых Кирилла и Мефодия. В связи с этим сотрудники посольства России в Братиславе вместе с коллегами из дипмиссий Белоруссии и Сербии, а также представителями словацких общественных организаций возложили цветы к памятнику святым Кириллу и Мефодию в Девине (в окрестностях Братиславы), отдав дань уважения знаменитым славянским первоучителям", - сказал Житнюк.

https://ria.ru/20220524/mefodiy-1790235505.html

словакия

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Евгения Нефедова

словакия, белоруссия, россия