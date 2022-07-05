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В посольстве России в Словакии почтили память святых Кирилла и Мефодия
В посольстве России в Словакии почтили память святых Кирилла и Мефодия - РИА Новости, 05.07.2022
В посольстве России в Словакии почтили память святых Кирилла и Мефодия
Сотрудники посольства РФ вместе с коллегами из дипмиссий Белоруссии и Сербии возложили во вторник цветы к памятнику святым Кириллу и Мефодию, в их честь день 5... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T22:13
2022-07-05T22:13
2022-07-05T22:13
словакия
белоруссия
россия
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ПРАГА, 5 июл – РИА Новости. Сотрудники посольства РФ вместе с коллегами из дипмиссий Белоруссии и Сербии возложили во вторник цветы к памятнику святым Кириллу и Мефодию, в их честь день 5 июля ежегодно отмечается в Словакии как национальный праздник, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского посольства Виталий Житнюк."Пятое июля в Словакии отмечается как национальный праздник день святых Кирилла и Мефодия. В связи с этим сотрудники посольства России в Братиславе вместе с коллегами из дипмиссий Белоруссии и Сербии, а также представителями словацких общественных организаций возложили цветы к памятнику святым Кириллу и Мефодию в Девине (в окрестностях Братиславы), отдав дань уважения знаменитым славянским первоучителям", - сказал Житнюк.
https://ria.ru/20220524/mefodiy-1790235505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, белоруссия, россия
В посольстве России в Словакии почтили память святых Кирилла и Мефодия
Сотрудники посольства России в Словакии почтили память святых Кирилла и Мефодия