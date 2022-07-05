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Правительство могут наделить полномочиями по разбронированию госрезерва - РИА Новости, 05.07.2022
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Правительство могут наделить полномочиями по разбронированию госрезерва
Правительство могут наделить полномочиями по разбронированию госрезерва - РИА Новости, 05.07.2022
Правительство могут наделить полномочиями по разбронированию госрезерва
Правительство РФ планируется наделить полномочиями принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики в части временного расконсервирования... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:38
2022-07-05T13:38
россия
политика
правительство рф
юрий борисов (вице-премьер)
госдума рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Правительство РФ планируется наделить полномочиями принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики в части временного расконсервирования мобилизационных мощностей и объектов, разбронирования материальных ценностей госрезерва, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во вторник в Госдуме.Здесь рассматриваются законопроекты об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ. В частности, представлены проекты федеральных законов "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации" и "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"."Законопроекты разработаны во исполнение указания президента Российской Федерации Владимира Путина от 26 мая 2022 года и предусматривают наделение Правительства Российской Федерации полномочиями принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики в части временного расконсервирования мобилизационных мощностей и объектов, разбронирования материальных ценностей госрезерва для производства вооружений", - сказал Борисов.
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россия, политика, правительство рф, юрий борисов (вице-премьер), госдума рф, вооруженные силы рф
13:38 05.07.2022
 
Правительство могут наделить полномочиями по разбронированию госрезерва

Борисов: правительство могут наделить полномочиями по разбронированию ценностей госрезерва

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Правительство РФ планируется наделить полномочиями принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики в части временного расконсервирования мобилизационных мощностей и объектов, разбронирования материальных ценностей госрезерва, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во вторник в Госдуме.
Здесь рассматриваются законопроекты об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ. В частности, представлены проекты федеральных законов "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации" и "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".
"Законопроекты разработаны во исполнение указания президента Российской Федерации Владимира Путина от 26 мая 2022 года и предусматривают наделение Правительства Российской Федерации полномочиями принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики в части временного расконсервирования мобилизационных мощностей и объектов, разбронирования материальных ценностей госрезерва для производства вооружений", - сказал Борисов.
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