Правительство могут наделить полномочиями по разбронированию госрезерва
Борисов: правительство могут наделить полномочиями по разбронированию ценностей госрезерва
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Правительство РФ планируется наделить полномочиями принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики в части временного расконсервирования мобилизационных мощностей и объектов, разбронирования материальных ценностей госрезерва, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во вторник в Госдуме.
Здесь рассматриваются законопроекты об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ. В частности, представлены проекты федеральных законов "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации" и "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".
"Законопроекты разработаны во исполнение указания президента Российской Федерации Владимира Путина от 26 мая 2022 года и предусматривают наделение Правительства Российской Федерации полномочиями принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики в части временного расконсервирования мобилизационных мощностей и объектов, разбронирования материальных ценностей госрезерва для производства вооружений", - сказал Борисов.