https://ria.ru/20220705/pravitelstvo-1800378399.html

Правительство могут наделить полномочиями по разбронированию госрезерва

Правительство могут наделить полномочиями по разбронированию госрезерва - РИА Новости, 05.07.2022

Правительство могут наделить полномочиями по разбронированию госрезерва

Правительство РФ планируется наделить полномочиями принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики в части временного расконсервирования... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T13:38

2022-07-05T13:38

2022-07-05T13:38

россия

политика

правительство рф

юрий борисов (вице-премьер)

госдума рф

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Правительство РФ планируется наделить полномочиями принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики в части временного расконсервирования мобилизационных мощностей и объектов, разбронирования материальных ценностей госрезерва, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов во вторник в Госдуме.Здесь рассматриваются законопроекты об обеспечении проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ и внесении изменений в Трудовой кодекс РФ. В частности, представлены проекты федеральных законов "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации" и "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"."Законопроекты разработаны во исполнение указания президента Российской Федерации Владимира Путина от 26 мая 2022 года и предусматривают наделение Правительства Российской Федерации полномочиями принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики в части временного расконсервирования мобилизационных мощностей и объектов, разбронирования материальных ценностей госрезерва для производства вооружений", - сказал Борисов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, правительство рф, юрий борисов (вице-премьер), госдума рф, вооруженные силы рф