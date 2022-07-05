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В турецкой Анталье вспыхнул лесной пожар

В турецкой Анталье вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 05.07.2022

В турецкой Анталье вспыхнул лесной пожар

Лесной пожар вспыхнул в турецкой курортной Анталье, тушение пожара осуществляют 5 вертолетов и 4 самолета, передает с места события телеканал NTV. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T18:25

2022-07-05T18:25

2022-07-05T18:31

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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в турецкой курортной Анталье, тушение пожара осуществляют 5 вертолетов и 4 самолета, передает с места события телеканал NTV."В районе Коньяалты Антальи по неустановленной причине вспыхнул пожар в лесной зоне недалеко от канатной дороги Тюнектепе. По уведомлению в регион были отправлены группы Регионального управления лесного хозяйства Анталии. Тушение пожара осуществляют 5 вертолетов и 4 самолета", - передал телеканал.Уточняется, что из-за пожара была остановлена работа канатных дорог.

https://ria.ru/20220704/turtsiya-1800079739.html

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в мире, анталья (провинция), анталия, туризм, новости - туризм