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В турецкой Анталье вспыхнул лесной пожар
В турецкой Анталье вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 05.07.2022
В турецкой Анталье вспыхнул лесной пожар
Лесной пожар вспыхнул в турецкой курортной Анталье, тушение пожара осуществляют 5 вертолетов и 4 самолета, передает с места события телеканал NTV. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:25
2022-07-05T18:25
2022-07-05T18:31
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в турецкой курортной Анталье, тушение пожара осуществляют 5 вертолетов и 4 самолета, передает с места события телеканал NTV."В районе Коньяалты Антальи по неустановленной причине вспыхнул пожар в лесной зоне недалеко от канатной дороги Тюнектепе. По уведомлению в регион были отправлены группы Регионального управления лесного хозяйства Анталии. Тушение пожара осуществляют 5 вертолетов и 4 самолета", - передал телеканал.Уточняется, что из-за пожара была остановлена работа канатных дорог.
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в мире, анталья (провинция), анталия, туризм, новости - туризм
18:25 05.07.2022 (обновлено: 18:31 05.07.2022)
В турецкой Анталье вспыхнул лесной пожар
Телеканал NTV: в турецкой Анталье вспыхнул лесной пожар