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Правнук Римского-Корсакова готов помочь в восстановлении экспозиции усадьбы - РИА Новости, 05.07.2022
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Культура
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Правнук Римского-Корсакова готов помочь в восстановлении экспозиции усадьбы
Правнук Римского-Корсакова готов помочь в восстановлении экспозиции усадьбы - РИА Новости, 05.07.2022
Правнук Римского-Корсакова готов помочь в восстановлении экспозиции усадьбы
Потомки композитора Николая Римского-Корсакова готовы помочь в восстановлении экспозиции усадьбы в Псковской области после пожара, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:13
2022-07-05T11:40
культура
новости культуры
михаил ведерников
псковская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
музеи
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Потомки композитора Николая Римского-Корсакова готовы помочь в восстановлении экспозиции усадьбы в Псковской области после пожара, сообщает пресс-служба областной администрации.По словам директора Псковского объединенного музея-заповедника Светланы Мельниковой, площадь повреждений составила более 200 квадратных метров при общей площади объекта в 402 квадратных метра. Удалось сохранить уникальные реликвии, такие как посмертная маска композитора, другие личные вещи, архивы проектно-сметной документации.В ближайшие дни в регион прибудет комиссия министерства культуры РФ, которая оценит причиненный ущерб и предоставит предварительные данные по восстановлению объекта.Пожар в музее-усадьбе Римского-Корсакова произошел 2 июля. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, возгорание произошло в связи с нарушениями при проведении работ по ремонту кровли.
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новости культуры, михаил ведерников, псковская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), музеи, происшествия, николай римский-корсаков
11:13 05.07.2022 (обновлено: 11:40 05.07.2022)
 
Правнук Римского-Корсакова готов помочь в восстановлении экспозиции усадьбы

Правнук Римского-Корсакова готов помочь в восстановлении экспозиции усадьбы после пожара

© Фото : Михаил Ведерников/TelegramПожар в музее-заповеднике Римского-Корсакова в Псковской области
Пожар в музее-заповеднике Римского-Корсакова в Псковской области - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : Михаил Ведерников/Telegram
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Потомки композитора Николая Римского-Корсакова готовы помочь в восстановлении экспозиции усадьбы в Псковской области после пожара, сообщает пресс-служба областной администрации.
"С предложениями по восстановлению экспозиции обратился правнук композитора, в ремонте сохраненной мебели выразили готовность помочь крупные реставрационные центры. Представители ряда музеев помогут найти места, где можно приобрести мебель и предметы, подобные утраченным в огне", — говорится в сообщении.
По словам директора Псковского объединенного музея-заповедника Светланы Мельниковой, площадь повреждений составила более 200 квадратных метров при общей площади объекта в 402 квадратных метра. Удалось сохранить уникальные реликвии, такие как посмертная маска композитора, другие личные вещи, архивы проектно-сметной документации.
В ближайшие дни в регион прибудет комиссия министерства культуры РФ, которая оценит причиненный ущерб и предоставит предварительные данные по восстановлению объекта.
Пожар в музее-усадьбе Римского-Корсакова произошел 2 июля. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, возгорание произошло в связи с нарушениями при проведении работ по ремонту кровли.
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КультураНовости культурыМихаил ВедерниковПсковская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МузеиПроисшествияНиколай Римский-Корсаков
 
 
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