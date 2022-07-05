https://ria.ru/20220705/pozhar-1800294883.html
Правнук Римского-Корсакова готов помочь в восстановлении экспозиции усадьбы
Правнук Римского-Корсакова готов помочь в восстановлении экспозиции усадьбы - РИА Новости, 05.07.2022
Правнук Римского-Корсакова готов помочь в восстановлении экспозиции усадьбы
Потомки композитора Николая Римского-Корсакова готовы помочь в восстановлении экспозиции усадьбы в Псковской области после пожара, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:13
2022-07-05T11:13
2022-07-05T11:40
культура
новости культуры
михаил ведерников
псковская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Потомки композитора Николая Римского-Корсакова готовы помочь в восстановлении экспозиции усадьбы в Псковской области после пожара, сообщает пресс-служба областной администрации.По словам директора Псковского объединенного музея-заповедника Светланы Мельниковой, площадь повреждений составила более 200 квадратных метров при общей площади объекта в 402 квадратных метра. Удалось сохранить уникальные реликвии, такие как посмертная маска композитора, другие личные вещи, архивы проектно-сметной документации.В ближайшие дни в регион прибудет комиссия министерства культуры РФ, которая оценит причиненный ущерб и предоставит предварительные данные по восстановлению объекта.Пожар в музее-усадьбе Римского-Корсакова произошел 2 июля. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, возгорание произошло в связи с нарушениями при проведении работ по ремонту кровли.
https://ria.ru/20220704/pozhar-1800161576.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, михаил ведерников, псковская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), музеи, происшествия, николай римский-корсаков
11:13 05.07.2022 (обновлено: 11:40 05.07.2022)
Правнук Римского-Корсакова готов помочь в восстановлении экспозиции усадьбы
Правнук Римского-Корсакова готов помочь в восстановлении экспозиции усадьбы после пожара
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Потомки композитора Николая Римского-Корсакова готовы помочь в восстановлении экспозиции усадьбы в Псковской области после пожара, сообщает пресс-служба областной администрации.
"С предложениями по восстановлению экспозиции обратился правнук композитора, в ремонте сохраненной мебели выразили готовность помочь крупные реставрационные центры. Представители ряда музеев помогут найти места, где можно приобрести мебель и предметы, подобные утраченным в огне", — говорится в сообщении.
По словам директора Псковского объединенного музея-заповедника Светланы Мельниковой, площадь повреждений составила более 200 квадратных метров при общей площади объекта в 402 квадратных метра. Удалось сохранить уникальные реликвии, такие как посмертная маска композитора, другие личные вещи, архивы проектно-сметной документации.
В ближайшие дни в регион прибудет комиссия министерства культуры РФ, которая оценит причиненный ущерб и предоставит предварительные данные по восстановлению объекта.
Пожар в музее-усадьбе Римского-Корсакова произошел 2 июля. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, возгорание произошло в связи с нарушениями при проведении работ по ремонту кровли.