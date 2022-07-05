https://ria.ru/20220705/pozhar-1800294883.html

Правнук Римского-Корсакова готов помочь в восстановлении экспозиции усадьбы

Правнук Римского-Корсакова готов помочь в восстановлении экспозиции усадьбы - РИА Новости, 05.07.2022

Правнук Римского-Корсакова готов помочь в восстановлении экспозиции усадьбы

Потомки композитора Николая Римского-Корсакова готовы помочь в восстановлении экспозиции усадьбы в Псковской области после пожара, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:13

2022-07-05T11:13

2022-07-05T11:40

культура

новости культуры

михаил ведерников

псковская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

музеи

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июл — РИА Новости. Потомки композитора Николая Римского-Корсакова готовы помочь в восстановлении экспозиции усадьбы в Псковской области после пожара, сообщает пресс-служба областной администрации.По словам директора Псковского объединенного музея-заповедника Светланы Мельниковой, площадь повреждений составила более 200 квадратных метров при общей площади объекта в 402 квадратных метра. Удалось сохранить уникальные реликвии, такие как посмертная маска композитора, другие личные вещи, архивы проектно-сметной документации.В ближайшие дни в регион прибудет комиссия министерства культуры РФ, которая оценит причиненный ущерб и предоставит предварительные данные по восстановлению объекта.Пожар в музее-усадьбе Римского-Корсакова произошел 2 июля. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, возгорание произошло в связи с нарушениями при проведении работ по ремонту кровли.

https://ria.ru/20220704/pozhar-1800161576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, михаил ведерников, псковская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), музеи, происшествия, николай римский-корсаков