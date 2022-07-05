https://ria.ru/20220705/pozhar-1800264574.html

В Якутии за сутки ликвидировали восемь лесных пожаров

В Якутии за сутки ликвидировали восемь лесных пожаров - РИА Новости, 05.07.2022

В Якутии за сутки ликвидировали восемь лесных пожаров

Восемь лесных пожаров на площади около 7 тысяч гектаров ликвидировали в Якутии за прошедшие сутки, в тушении участвуют более 600 человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T08:43

2022-07-05T08:43

2022-07-05T10:23

происшествия

россия

айсен николаев

алданский район

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 5 июл – РИА Новости. Восемь лесных пожаров на площади около 7 тысяч гектаров ликвидировали в Якутии за прошедшие сутки, в тушении участвуют более 600 человек, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Режим чрезвычайной ситуации введен с 27 июня в Якутии из-за лесных пожаров. Как ранее пояснял глава республики Айсен Николаев, введение режима позволит привлекать на тушение пожаров силы и средства из других регионов.По данным региональных властей, в настоящее время в республике зарегистрировано 77 возгораний на общей площади более 38,5 тысячи гектаров, что в разы меньше чем в прошлом году. Напомним, что в 2021 году за аналогичный период отмечалось 271 лесных пожара на площади более 836 тысяч гектаров.С начала пожароопасного периода в Якутии зарегистрировано 274 лесных пожара на площади 122 222,1 гектаров, что почти в четыре раза меньше прошлогодних показателей по количеству, когда было 853 очага, а по площади распространения - меньше в 9 раз (988 680,37 гектаров)."За прошедшие сутки ликвидировали восемь лесных пожаров на общей площади 6 910 гектаров в Сунтарском, Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском, Томпонском, Оленекском, Олекминском, Алданском районах. В результате авиационного и космического мониторинга на территории лесного фонда за сутки обнаружено 27 пожаров на территориях Олекминского, Нерюнгринского, Алданского, Мирнинского, Усть-Майского, Жиганского, Оленекского районов. Также 2 пожара обнаружено на территории национального парка "Ленские столбы". Локализовано пять пожаров площадью 36 гектаров", - рассказали в пресс-службе.Как уточнил директор национального парка "Ленские столбы" Аркадий Семенов, в тушении пожаров задействовано 37 человек. Вечером 5 июля ожидается прибытие еще 50 сотрудников патрульно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны."С сегодняшнего дня будем вводить незначительные ограничения по посещению парка. Ограничения будут действовать на необорудованной территории. Что касается Ленских столбов, бизонария, устья реки Буотамы - здесь вводить ограничения пока не будем", - сказал Аркадий Семенов.По словам замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства Андрея Коноплева, под особым контролем ситуация в Нерюнгринском и Алданском районах, где ежедневно из-за грозовой активности возникают очаги в труднодоступных и удаленных территориях. "В тушении пожаров принимают участие 612 человек, задействовано 27 единиц техники. Продолжает работать зондировщик "Циклон". Во вторую половину дня запланированы работы по искусственному вызыванию осадков в Алданском и Нерюнгринском районах", - добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось о том, что в Якутии на борьбу с лесными пожарами задействованы 260 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны.

https://ria.ru/20220704/pozhar-1800145142.html

https://ria.ru/20220703/pozhar-1799973677.html

https://ria.ru/20220615/pozhary-1795456194.html

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происшествия, россия, айсен николаев, алданский район