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В Екатеринбурге загорелась свалка бытовых отходов - РИА Новости, 05.07.2022
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В Екатеринбурге загорелась свалка бытовых отходов
В Екатеринбурге загорелась свалка бытовых отходов - РИА Новости, 05.07.2022
В Екатеринбурге загорелась свалка бытовых отходов
Пожар площадью 300 квадратных метров произошел на свалке твердых бытовых отходов в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T08:28
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происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Пожар площадью 300 квадратных метров произошел на свалке твердых бытовых отходов в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС.Уточняется, что угрозы перехода огня на строения нет. В тушении задействованы пять единиц пожарной техники и 17 человек личного состава, добавили в ведомстве.
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происшествия, екатеринбург
08:28 05.07.2022 (обновлено: 09:28 05.07.2022)
 
В Екатеринбурге загорелась свалка бытовых отходов

МЧС Екатеринбурга: свалка бытовых отходов загорелась на площади 300 "квадратов"

© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиПожар на свалке бытовых отходов в Екатеринбурге
Пожар на свалке бытовых отходов в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
Пожар на свалке бытовых отходов в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Пожар площадью 300 квадратных метров произошел на свалке твердых бытовых отходов в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС.
"Сегодня в 08.07 (06.07 мск) поступило сообщение о возгорании мусора на улице Горнистов в Екатеринбурге. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что на свалке твердых бытовых отходов на общей площади 300 метров квадратных наблюдаются отдельные очаги тления и открытого горения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что угрозы перехода огня на строения нет. В тушении задействованы пять единиц пожарной техники и 17 человек личного состава, добавили в ведомстве.
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