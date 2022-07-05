https://ria.ru/20220705/pozhar-1800261005.html

В Екатеринбурге загорелась свалка бытовых отходов

В Екатеринбурге загорелась свалка бытовых отходов - РИА Новости, 05.07.2022

В Екатеринбурге загорелась свалка бытовых отходов

Пожар площадью 300 квадратных метров произошел на свалке твердых бытовых отходов в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T08:28

2022-07-05T08:28

2022-07-05T09:28

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Пожар площадью 300 квадратных метров произошел на свалке твердых бытовых отходов в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС.Уточняется, что угрозы перехода огня на строения нет. В тушении задействованы пять единиц пожарной техники и 17 человек личного состава, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220704/pozhar-1800161576.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург