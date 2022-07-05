https://ria.ru/20220705/pozhar-1800261005.html
В Екатеринбурге загорелась свалка бытовых отходов
В Екатеринбурге загорелась свалка бытовых отходов - РИА Новости, 05.07.2022
В Екатеринбурге загорелась свалка бытовых отходов
Пожар площадью 300 квадратных метров произошел на свалке твердых бытовых отходов в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T08:28
2022-07-05T08:28
2022-07-05T09:28
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июл – РИА Новости. Пожар площадью 300 квадратных метров произошел на свалке твердых бытовых отходов в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС.Уточняется, что угрозы перехода огня на строения нет. В тушении задействованы пять единиц пожарной техники и 17 человек личного состава, добавили в ведомстве.
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происшествия, екатеринбург
08:28 05.07.2022 (обновлено: 09:28 05.07.2022)
В Екатеринбурге загорелась свалка бытовых отходов
МЧС Екатеринбурга: свалка бытовых отходов загорелась на площади 300 "квадратов"