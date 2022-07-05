https://ria.ru/20220705/pozhar-1800238188.html

В Москве загорелись гаражи возле центра реабилитации для инвалидов

В Москве загорелись гаражи возле центра реабилитации для инвалидов - РИА Новости, 05.07.2022

В Москве загорелись гаражи возле центра реабилитации для инвалидов

Частные гаражи загорелись возле центра реабилитации для инвалидов на северо-западе Москвы, произошло несколько взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T01:46

2022-07-05T01:46

2022-07-05T01:46

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Частные гаражи загорелись возле центра реабилитации для инвалидов на северо-западе Москвы, произошло несколько взрывов, передает корреспондент РИА Новости.Возгорание началось около 1.00 мск в одном из частных крытых гаражей, пламя перекинулось на соседние боксы. Произошло два взрыва. На место прибыли пожарные, возгорание локализовано, тушение продолжается.В настоящее время спасатели вскрывают гаражные боксы и проводят проливку территории.Рядом с гаражами, в которых произошел пожар, расположена открытая автостоянка. Гаражи прилегают к территории Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой, расположенного по адресу Лодочная улица, дом 15, корпус 2, рядом находится детское отделение реабилитационного центра, школа, жилые дома, продуктовый магазин и стадион "Гераклион".

https://ria.ru/20220703/delo-1799854113.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва