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В Москве загорелись гаражи возле центра реабилитации для инвалидов
В Москве загорелись гаражи возле центра реабилитации для инвалидов - РИА Новости, 05.07.2022
В Москве загорелись гаражи возле центра реабилитации для инвалидов
Частные гаражи загорелись возле центра реабилитации для инвалидов на северо-западе Москвы, произошло несколько взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T01:46
2022-07-05T01:46
2022-07-05T01:46
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Частные гаражи загорелись возле центра реабилитации для инвалидов на северо-западе Москвы, произошло несколько взрывов, передает корреспондент РИА Новости.Возгорание началось около 1.00 мск в одном из частных крытых гаражей, пламя перекинулось на соседние боксы. Произошло два взрыва. На место прибыли пожарные, возгорание локализовано, тушение продолжается.В настоящее время спасатели вскрывают гаражные боксы и проводят проливку территории.Рядом с гаражами, в которых произошел пожар, расположена открытая автостоянка. Гаражи прилегают к территории Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой, расположенного по адресу Лодочная улица, дом 15, корпус 2, рядом находится детское отделение реабилитационного центра, школа, жилые дома, продуктовый магазин и стадион "Гераклион".
https://ria.ru/20220703/delo-1799854113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве загорелись гаражи возле центра реабилитации для инвалидов
На северо-западе Москвы загорелись гаражи возле центра реабилитации для инвалидов
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Частные гаражи загорелись возле центра реабилитации для инвалидов на северо-западе Москвы, произошло несколько взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
Возгорание началось около 1.00 мск в одном из частных крытых гаражей, пламя перекинулось на соседние боксы. Произошло два взрыва. На место прибыли пожарные, возгорание локализовано, тушение продолжается.
В настоящее время спасатели вскрывают гаражные боксы и проводят проливку территории.
Рядом с гаражами, в которых произошел пожар, расположена открытая автостоянка. Гаражи прилегают к территории Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой, расположенного по адресу Лодочная улица, дом 15, корпус 2, рядом находится детское отделение реабилитационного центра, школа, жилые дома, продуктовый магазин и стадион "Гераклион".