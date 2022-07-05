Рейтинг@Mail.ru
В Москве загорелись гаражи возле центра реабилитации для инвалидов - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/pozhar-1800238188.html
В Москве загорелись гаражи возле центра реабилитации для инвалидов
В Москве загорелись гаражи возле центра реабилитации для инвалидов - РИА Новости, 05.07.2022
В Москве загорелись гаражи возле центра реабилитации для инвалидов
Частные гаражи загорелись возле центра реабилитации для инвалидов на северо-западе Москвы, произошло несколько взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T01:46
2022-07-05T01:46
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752645413_0:0:3386:1905_1920x0_80_0_0_1d70d05e82dcd63b12fa6f9e5218ffe8.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Частные гаражи загорелись возле центра реабилитации для инвалидов на северо-западе Москвы, произошло несколько взрывов, передает корреспондент РИА Новости.Возгорание началось около 1.00 мск в одном из частных крытых гаражей, пламя перекинулось на соседние боксы. Произошло два взрыва. На место прибыли пожарные, возгорание локализовано, тушение продолжается.В настоящее время спасатели вскрывают гаражные боксы и проводят проливку территории.Рядом с гаражами, в которых произошел пожар, расположена открытая автостоянка. Гаражи прилегают к территории Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой, расположенного по адресу Лодочная улица, дом 15, корпус 2, рядом находится детское отделение реабилитационного центра, школа, жилые дома, продуктовый магазин и стадион "Гераклион".
https://ria.ru/20220703/delo-1799854113.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752645413_107:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_0b4e144e8058e4c7f19ffb72e865f826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
01:46 05.07.2022
 
В Москве загорелись гаражи возле центра реабилитации для инвалидов

На северо-западе Москвы загорелись гаражи возле центра реабилитации для инвалидов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Частные гаражи загорелись возле центра реабилитации для инвалидов на северо-западе Москвы, произошло несколько взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
Возгорание началось около 1.00 мск в одном из частных крытых гаражей, пламя перекинулось на соседние боксы. Произошло два взрыва. На место прибыли пожарные, возгорание локализовано, тушение продолжается.
В настоящее время спасатели вскрывают гаражные боксы и проводят проливку территории.
Рядом с гаражами, в которых произошел пожар, расположена открытая автостоянка. Гаражи прилегают к территории Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов имени Л. И. Швецовой, расположенного по адресу Лодочная улица, дом 15, корпус 2, рядом находится детское отделение реабилитационного центра, школа, жилые дома, продуктовый магазин и стадион "Гераклион".
Пожар в частной клинике на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 04:07
По факту пожара в московской частной клинике возбудили уголовное дело
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала